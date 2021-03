Haaland má 6 klubů, kterým by řekl ANO. Jaké to jsou a kam by se hodil?

Kam by v létě mohl zamířit Erling Haaland? • FOTO: koláž iSport.cz Nejzajímavější mladý hráč pro světové veklokluby? Ano, jen Kylian Mbappé se může Erlingu Haalandovi vyrovnat. Norský střelec si za 14 měsíců v barvách Borussie Dortmund pořád drží fantastickou bilanci gólu na zápas! Konkrétně 43 utkání, 45 branek. Hlasitě se proto mluví o letním přestupu na prestižnější adresu. Německý deník Bild přišel s informací, že Haaland míří rovnou do TOP klubu, o žádnou „mezistanici“ už nemá zájem. Podle Bildu je ochotný slyšet pouze na nabídku 6 vyvolených celků. Smůlu má třeba Chelsea nebo Bayern Mnichov. Které týmy do šestice patří, a jakou by v nich dvacetiletý Haaland měl konkurenci?

Liverpool Slavná značka z Anfieldu v této sezoně nešlape tak jako v posledních letech. Mužstvo kouče Jürgena Kloppa je v Premier League aktuálně až šesté a místo obhajoby titulu bojuje o to, aby se vůbec vešlo do elitní čtyřky, ze které se jde do Ligy mistrů. V útoku ale ovšem takový problém není, co do počtu vstřelených gólů je ofenziva „Reds“ třetí nejlepší v lize. Starosti přináší hlavně obrana, navíc zdecimovaná zraněními. Takže Haaland do Liverpoolu? Spíš ne, Sadio Mané, Roberto Firmino a Mohamed Salah jsou sehranou trojkou. V záloze navíc je Diogo Jota, který po příchodu z Wolverhamptonu zářil, od prosince však nehrál kvůli zranění kolene. Smutný Mohamed Salah po prohře se City • Foto Reuters

Manchester United S Manchesterem United je Haaland v britských médiích často spojovaný, o možném transferu se psalo už v uplynulém zimním přestupovém období. Trenér Ole Gunnar Solskjaer pak mluvil i o tom, že vše komplikuje koronavirová pandemie a s ní přicházející finanční ztráty. Norského ostrostřelce by ale do týmu určitě chtěl. A hlasitě po jeho příchodu volají i fanoušci, vždyť United třeba v posledních třech soutěžních zápasech vůbec neskórovali. Přímo na hrotu se točí Anthony Martial, Mason Greenwood nebo zkušený Edinson Cavani. Prostor pro zabijáka kvalit Haalanda by v kádru byl. Edinson Cavani se rozčiluje v duelu s West Bromem • Foto Reuters

Manchester City Koho by nelákalo hrát pod Pepem Guardiolou, že? City míří za anglickým titulem, aktuálně vyhráli jednadvacet soutěžních utkání za sebou a bojovat na jaře zase budou i o vysněný triumf v Lize mistrů, který jim pořád uniká. Kdyby to opět neklaplo, letní posílení o vycházející superstar by se nabízelo. V útoku je ale jinak nabito, jedno velké jméno vedle druhého. Gabriel Jesus, Sergio Agüero, Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Ferran Torres… Ryzími hroťáky však jsou hlavně Jesus a Agüero, přičemž Argentinci končí v létě smlouva. Hodil by se ovšem Haaland vůbec do stylu hry City? Druhý gól Manchesteru City vstřelil Gabriel Jesus • Foto Reuters

Juventus Podle Bildu by si Haaland uměl představit i přesun na Apeninský poloostrov. Ovšem pouze do jednoho jediného klubu. Giganti z Milána mají smůlu, norský střelec by dokázal kývnout na nabídku Juventusu. Ten letos v Serii A nezvykle často ztrácí, první sezona pod vedením Andrey Pirla přináší lehké rozpaky. „Stará dáma“ vyhrála italskou ligu devětkrát za sebou, teď je ale se sedmibodovou ztrátou na vedoucí Inter až třetí. A po porážce v Portu (1:2) navíc bude muset odvracet osmifinálové vyřazení z Ligy mistrů. Juventus nejčastěji hraje na dva útočníky, vedle Cristiana Ronalda v poslední době nastupuje Dejan Kulusevski. K dispozici je taky Alvaro Morata nebo Federico Bernardeschi. Spojení hrající legendy Ronalda s Haalandem jako hvězdou budoucnosti by bylo extrémně zajímavé. Otázkou ale zůstává, jestli by v Turíně nemuseli změnit herní styl, Haaland je zvyklý hrát na hrotu sám a být doplňován z křídelních prostorů. Cristiano Ronaldo slaví gól proti Spezii s Álvarem Moratou • Foto Reuters

Real Madrid Španělskou ligu vede městský rival Atlético, Real musí po nepovedeném vstupu do sezony dotahovat. Santiago Bernabeu je ale pořád pro každého hráče prestižní adresou, možná vůbec tou nejprestižnější, která ve fotbalovém světě existuje. Góly „bílého baletu“ stabilně dává Karim Benzema, tomu už ovšem bylo třiatřicet. Když je zraněný, roli středního útočníka obvykle plní Mariano. Nový snajpr by se proto hodil. Zaznívají ale obavy, aby Haaland případně nedopadl jako Eden Hazard, další velké jméno, které se v Madridu zatím trápí. Kanonýr Realu Madrid Karim Benzema se prosadil v důležitém utkání Ligy mistrů proti Borussii Mönchengladbach • Foto Reuters