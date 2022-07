Servus, Bayern! Kam Mané přišel, tam zapadl. Němci ho královsky přeplatili

Fanouškům Liverpoolu netrvalo dlouho, než si Sadia Maného zamilovali, ale přenést přes srdce jeho odchod? To zabere delší čas. Nechává po sobě plno vzpomínek a velký odkaz pro novou generaci. „Willkommen, mein Freund!“ Bayern zvedá tuplák k přípitku a zdraví afrického šampiona.

Trojzubci se ulomil hrot. Jedna z nejúdernějších trojic v historii Premier League už není. Sadio Mané vyklidil skříňku po šesti letech plných trofejí. „Přelomový okamžik,“ uznal Jürgen Klopp. „Dáváme sbohem mistrovskému hráči. Novodobé ikoně LFC.“

Nahradit ho bude přinejmenším těžké. Liverpool pozbyl důležité muže už dřív (Philippe Coutinho, Raheem Sterling a v hlubší minulosti Fernando Torres, Xabi Alonso), ale od Luise Suáreze, který v létě 2014 přehryzl červené řemeny a zacvakal zuby v Barceloně (80 milionů eur), neztratil nikoho, kdo byl tak nedílnou součástí jejich DNA.

Mané byl vůbec první Kloppovou posilou, kterou si na Anfieldu sám vybral (červenec 2016), a prvním předákem jeho týmového Motörheadu, o něhož přichází.

„Naše identita,“ říkal německý kouč, „je intenzita.“ Our identity is intensity. Perfektní slogan heavymetalového stylu, který by nebyl možný bez Maného bravury, odolnosti a energie.

Mohl se spolehnout na zničující spojení mezi Sadiem, Robertem Firminem a Mohamedem Salahem – partnerství, které za pět let přineslo 340 gólů, včetně 65 v nedávno skončené sezoně.

Po Maného odchodu z Premier League si řada soupeřů oddechla • Foto Reuters

V létě 2016 klub opustili Christian Benteke, Martin Škrtel, Jordon Ibe, Joe Allen, Kolo Touré nebo pýcha lidstva Mario Balotelli. Klopp, který v říjnu 2015 vystřídal Brendana Rodgerse, sice dotlačil Reds do finále Evropské ligy (1:3 se Sevillou) a do finále Ligového poháru (1:2 po penaltách s Manchesterem City), ale v Premier League je zvedl jen k osmé příčce.

