Kdo je muž, co má uklidit nepořádek v Bayernu? Jen změna kouče nestačí

Kdo místo Thomase Tuchela? Takhle to nestojí. Jen sám nový trenér nezmění uhlí ve zlato. Bayern Mnichov si potřebuje především udělat pořádek uvnitř organizace. Vždycky byl vzorem systematicky řízené fotbalové firmy, ale od doby, kdy odešli do ústraní boss Uli Hoeness a generální ředitel Karl-Heinz Rummenigge, už to neplatí.