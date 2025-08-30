Předplatné

ONLINE: Druhá trefa! Schick válí proti Brémám, Češi z Hoffenheimu bojují proti Frankfurtu

Patrik Schick během utkání proti Hoffenheim
Patrik Schick během utkání proti HoffenheimZdroj: Profimedia
Patrik Schick v zápase proti Hoffenheimu
Patrick Schick se raduje z prvního gólu v dresu Leverkusenu na startu nové sezony
Fotbalisté Leverkusenu oslavují gól Patrika Schicka v zápase Německého poháru
Český kanonýr Patrik Schick odstartoval gólem další ročník v Leverkusenu
Vladimír Coufal během své ligové premiéry v dresu Hoffenheimu
Robin Hranáč by mohl v Hoffenheimu dostat druhou šanci
Robin Hranáč v dresu Hoffenheimu
10
Fotogalerie
iSport.cz
Německo - Bundesliga
Začít diskusi (0)

Druhé kolo německé bundesligy nabízí z českého pohledu hned dvě zajímavá utkání. Fotbalisté Leverkusenu v čele s útočníkem Patrikem Schickem hraje první venkovní zápas sezony na hřišti Brém, obránci Vladimír Coufal a Robin Hranáč pak za Hoffenheim bojují proti Frankfurtu. Jak se bude českým reprezentantům dařit? Oba zápasy startují v 15.30 a sledovat je můžete v ONLINE přenosech na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
23

Sledujte on-lineLIVE
03

#TýmZVRPSkóreB
1St. Pauli21105:34
2Bayern11006:03
3Frankfurt11004:13
4Augsburg11003:13
4Wolfsburg11003:13
6Hoffenheim11002:13
6Union Berlin11002:13
8Köln11001:03
9Dortmund10103:31
10Mönchengladbach10100:01
11Hamburger20110:21
12Leverkusen10011:20
12Stuttgart10011:20
14Mainz10010:10
15Heidenheim10011:30
15Freiburg10011:30
17Werder10011:40
18Lipsko10010:60
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů