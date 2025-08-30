ONLINE: Schick už se trefil proti Brémám, Hranáč s Coufalem bojují proti Frankfurtu
Druhé kolo německé bundesligy nabízí z českého pohledu hned dvě zajímavá utkání. Fotbalisté Leverkusenu v čele s útočníkem Patrikem Schickem hraje první venkovní zápas sezony na hřišti Brém, obránci Vladimír Coufal a Robin Hranáč pak za Hoffenheim bojují proti Frankfurtu. Jak se bude českým reprezentantům dařit? Oba zápasy startují v 15.30 a sledovat je můžete v ONLINE přenosech na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
St. Pauli
|2
|1
|1
|0
|5:3
|4
|2
Bayern
|1
|1
|0
|0
|6:0
|3
|3
Frankfurt
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|4
Wolfsburg
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Augsburg
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Union Berlin
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Hoffenheim
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Köln
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|10
Mönchengladbach
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|11
Hamburger
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
|12
Stuttgart
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Leverkusen
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Mainz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|15
Freiburg
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Heidenheim
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|17
Werder
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|18
Lipsko
|1
|0
|0
|1
|0:6
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup