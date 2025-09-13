Leverkusen pod novým koučem uspěl, Schick se trefil. Hranáč s Coufalem u výhry
Fotbalisté Hoffenheimu vyhráli ve třetím kole bundesligy na stadionu Unionu Berlín 4:2 a připsali si druhé vítězství. V základní sestavě hostů nastoupili obránci Robin Hranáč a Vladimír Coufal, který se podílel na druhé brance. Leverkusen při premiéře trenéra Kaspera Hjulmanda porazil Frankfurt 3:1, přestože dohrával bez dvou vyloučených hráčů. Český reprezentant Patrik Schick přispěl k prvnímu vítězství Bayeru v sezoně gólem z penalty.
Leverkusen se před domácími fanoušky ujal vedení v 10. minutě, kdy si volný přímý kop Grimalda poslal do vlastní branky gólman Zetterer, do něhož se míč odrazil od tyče. Na 2:0 zvýšil Schick z pokutového kopu. Krátce po přestávce snížil Uzun, jenž má stejně jako český kanonýr na kontě tři branky. Skóre nakonec v nastaveném čase zpečetil Grimaldo po dalším přímém kopu.
To už domácí hráli bez kapitána Andricha, který dostal druhou žlutou po hodině hry, i debutanta Fernándeze, jenž byl vyloučen rovněž po opakovaném napomenutí ve druhé minutě nastavení.
České duo u výhry Hoffenheimu
Hoffenheimu vyšel závěr prvního poločasu. Po faulu na Tourého proměnil v nastavení pokutový kop Chorvat Kramarič a ještě před odchodem do šaten přidal druhý gól hostů kosovský útočník Asllani po akci, která začala Coufalovou hlavičkou do křídla.
Další góly padly rychle za sebou krátce po zahájení druhé půle. Union snížil, avšak Asllani kontroval podobně snadnou brankou zblízka. Alex Král nastoupil za berlínský celek v 68. minutě, nedlouho poté snížil na 2:3 po rohovém kopu Rothe. Ten pak ale před vlastní brankou fauloval, dostal červenou kartu a Lemperle z penalty definitivně rozhodl.
Neporažený Dortmund využil přesilovku a vyhrál v Heidenheimu 2:0, čtvrtým gólem v sezoně k tomu pomohl guinejský útočník Guirassy. Bez prohry pokračují také Wolfsburg a nováček z Kolína nad Rýnem. V jejich souboji padly tři góly v nastavení druhé půle, branku na konečných 3:3 vstřelil ve 14. přidané minutě Polák Kamiňski.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|8:3
|7
|2
Köln
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|3
Bayern
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|4
Frankfurt
|3
|2
|0
|1
|8:5
|6
|5
Hoffenheim
|3
|2
|0
|1
|7:6
|6
|6
Lipsko
|3
|2
|0
|1
|3:6
|6
|7
Wolfsburg
|3
|1
|2
|0
|7:5
|5
|8
St. Pauli
|2
|1
|1
|0
|5:3
|4
|9
Leverkusen
|3
|1
|1
|1
|7:6
|4
|10
Augsburg
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|11
Stuttgart
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|12
Freiburg
|3
|1
|0
|2
|5:8
|3
|13
Union Berlin
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|14
Mönchengladbach
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|15
Mainz
|3
|0
|1
|2
|1:3
|1
|16
Hamburger
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
|17
Werder
|2
|0
|1
|1
|4:7
|1
|18
Heidenheim
|3
|0
|0
|3
|1:7
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup