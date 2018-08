Fotbalisté Philadelphie s českým záložníkem Bořkem Dočkalem ubránili ve středečním utkání MLS anglickou hvězdu Waynea Rooneyho a zvítězili na hřišti D.C. United 2:0. Díky čtvrtému vítězství v řadě si upevnili páté místo ve Východní konferenci a udělali další krok k postupu do play off. Dvanáctou výhrou v sezoně Philadelphia vyrovnala pět let starý klubový rekord.