Odchod z Ajaxu? Černý odmítl a chce se rvát, pomůže mu i výprask 2:6 | iSport.cz

V Eredivisie si v probíhající sezoně ještě nekopl. Ani v Lize mistrů, v níž se Ajax dostal do jarní vyřazovací fáze, a čeká ho osmifinále proti Realu Madrid. Kouč Erik ten Hag ho postavil jen do tří pohárových duelů, jinak Václav Černý chodil hrát spíš za druholigový Jong.

Má to svoje důvody. 21leté křídlo v průběhu podzimu dohánělo kondici a herní praxi po těžkém zranění kolene. I tak se ale Černý předvedl. Ve druhé nejvyšší soutěži dal ve dvanácti utkáních šest gólů a na pět přihrál. Konkurenci v áčku ale zatím nepřemohl.

Proto se během minulého víkendu začalo řešit, jak by mohl z nelehké situace vyklouznout. Během soboty mluvil hráčův manažer se zástupci SC Heerenveen a PEC Zwolle, jasné stanovisko ale ještě nepadlo.

O den později se totiž hrál prestižní De Klassieker, souboj mezi Feyenoordem a Ajaxem. Čekalo se, jestli právě v tomto „veleutkání“ dostane Černý čuchnout, opět ale strávil celých devadesát minut na lavičce.

To by hovořilo pro to sebrat se a jít někam hostovat. Jenže zápas dopadl brutálním výplachem, Ajax v Rotterdamu prohrál vysoko 2:6 a v Nizozemsku se spekuluje, jestli se teď nedostane víc na hráče z lavičky. Třeba i na Černého.

Obě nabídky na hostování proto letěly do koše, a to i přesto, že Heerenveen českého fotbalistu lákal na garantované místo v sestavě. V zimě totiž pustil do francouzské Remeše Arbëra Zeneliho, hlavní hvězdu týmu, a od Černého si sliboval, že švédskou oporu dokáže nahradit.

„Nabídka zejména od Heerenveenu byla velmi konkrétní, ale Vašek sám se rozhodl zůstat. Chce se poprat o místo na hřišti a cítí důvěru trenérů,“ říká David Nehoda, manažer Václava Černého.

Roli taky hrál fakt, že v Heerenveenu je momentálně nejistá situace kolem trenéra Jana Oldeho Riekerinka a sportovního ředitele Gerryho Hamstry.

Ajax teď čekají dva ligové zápasy, s Venlo a na hřišti Heraclesu Almelo, a pak osmifinále Ligy mistrů proti Realu Madrid. Václav Černý bude u toho, po zbytek jara svou pozici už víc řešit nebude.

Další setkání se sportovním ředitelem klubu Markem Overmarsem ohledně hráčovy budoucnosti by proběhlo nejdřív v létě, tedy v době, kdy Černému bude chybět rok do konce smlouvy.