Arnhem jak Ďolíček: faul, gól negól a penalta. Sudí řešil video i v Dortmundu | iSport.cz

Pan Martin Wilczek z komise rozhodčích tvrdí, že se protokol IFAB udává jiným směrem, protože to chce UEFA. Tak potom nerozumím, proč rozhodčí nezasáhl v utkání Dortmund-Tottenham? Protože tam držení také bylo. Komise rozhodčích FAČR po zápase Bohemians-Slavia řekla, že když dojde k držení, tak je to pokutový kop. Včera v Dortmundu k držení došlo, proč nebyl pokutový kop? Jestli bude Wilczek tvrdit, že to rozhodčí viděl a rozhodl, tak to vůbec není pravda. Rozhodčí to viděl a přesto to VAR kontroloval. A to, jestli to rozhodčí vidí nebo nevidí, není podstatné. Důležitý je přestupek samotný. Zákrok v Arnhemu je úplně jiná situace. Hráč byl v náběhu směrem k brance, držení trvá nějakou dobu, rve ho a VAR si vyhodnotil, že obránce způsobil pád hráče. S tím já souhlasím. Ten postup byl stejný jako na Bohemce, ale tam se nejednalo o zjevný pokutový kop. Zde došlo k simulaci nebo minimálně k zveličení následku kontaktu se soupeřem.