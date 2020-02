VIDEOhrátky ve Španělsku. Hráč viděl červenou dvakrát během pár minut | iSport.cz

Běžela 68. minuta. Fuelenbrada se už 50 minut marně snažila dohnat jednogólovou ztrátu. O pár sekund mělo být pro domácí ještě hůř. Nebo ne? Vlastně nakonec ano. Bizarní situaci na stadionu, který nese jméno slavného fotbalisty a rodáka Fernanda Torrese, způsobil souboj mezi Cristóbalem Márquezem a kapitánem Girony Álexem Granellem.

Ten byl o zlomek vteřiny rychlejší než Márquez a odehrál míč ze vzduchu. Zkušený domácí středopolař byl v souboji pozdě a hlavně nohou napřed. Srazil Granella k zemi a sudí Diaz de Mera takřka bezprostředně tasil červenou kartu, kterou poslal Márqueze do šaten.

Jenže rozhodčí si s lehkým odstupem času běžel ověřit souboj k obrazovce u postranní čáry. A VAR, který je v Segunda Division k dipozici od začátku aktuální sezony, opět ukázal, jaké zajímavé fotbalové osudy umí vytvářet. Při detailním pohledu „červeného“ střetu arbitr dospěl k názoru, že Márquez netrefil Granella přímo kopačkou, ale jen ho intenzivně srazil.

Za tento souboj byl zprvu Márquez vyloučen. Když rozhodčí situaci přezkoumal, dospěl k názoru, že šlo pouze o "žlutý" zákrok a přivolal hráče Fuenlabrady zpět na hřiště. • Foto Repro Twitter

Pětatřicetiletého hráče si tak nechal přivolat zpět na trávník, aby mu namísto červeného kartonku ukázal žlutý. Celý proces trval poměrně dlouho - Márquez už se pravděpodobně v útrobách stadionu vysvlékl ze svého zápasového úboru. Po několika desítkách vteřin ale vyběhl z tunelu, jeho minutáž měla nadále narůstat. Fanoušci Fuenlabrady v tu chvíli jásali a doufali v obrat.

Márquezovo „znovuzrození“ ovšem nakonec bylo vyloženě epizodní. Bezprostředně po příchodu se totiž opět pustil do křížku s Granellem. Byť tentokrát šlo jen o slovní souboj, stačilo to na to, aby oba aktéři dostali žluté napomenutí. Pro Márqueze to znamenalo jediné – zamířil tam, odkud pár vteřin předtím přišel.

A tentokrát se už žádný comeback nekonal.