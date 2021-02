Pekhart: Mají na mě speciální kameru. EURO je možná má poslední šance

S patnácti góly v šestnácti zápasech vede s náskokem ligovou tabulku střelců. Suverénně proměňuje penalty, branky sype jak na běžícím pásu. Tomáš Pekhart (31) nabral v Polsku báječnou formu, o víkendu jej v tradiční anketě ocenil fotbalový týdeník Pilka nožna nejlepším cizincem roku. „Dává mi to energii do další práce,“ přiznává kanonýr Legie Varšava v rozhovoru pro iSport.cz. Láká ho EURO? Jak došlo k vyloučení v pohárovém zápase?

Pekhartovi angažmá v Legii náramně sedlo, okamžitě po příchodu se stal oporou. Branky střílí takřka každý zápas, polský mistr si v něm hýčká klíčového hráče. Rodák ze Sušice má za sebou vedle gólových radostí i sporné vyloučení v poháru. V osmifinále proti LKS Lodž stihl za necelých 25 minut postupový gól i červenou. „To bylo dost nešťastné,“ připouští.

Stal jste se nejlepším cizincem polské Ekstraklasy. Co pro vás tohle ocenění znamená?

„Je to jedno z největších ocenění v Polsku, podobné jako Zlatý míč v Česku, má velkou váhu. Za normální situace by proběhl klasický galavečer, kde se předávají ceny. Je dost sledovaný, jde o velkou věc, ale kvůli covidové situaci proběhlo vyhlášení pouze online. Dostal jsem se do televize živě na pár minut přes zoom, kde mi pogratulovali. Není z toho takový požitek, jako kdyby se slavnost konala a mohli jsme tam být všichni. Když jsem se dozvěděl, že vyhraju, moc jsem chtěl s sebou vzít i rodinu. Takhle je to samozřejmě taky velká pocta, moc si jí vážím. Ocenění mi dává motivaci a energii do další práce. Beru je jako signál, že to, co tady dělám, asi dělám dobře a všimli si toho lidé, kteří mě volili a dali mi hlas.“

Jak na cenu reagovali spoluhráči a vedení klubu?

„Bylo to všude na internetu. Před zápasem jsme byli na hotelu, kde se to všichni dozvěděli, gratulovali mi trenéři i spoluhráči, psal mi také sportovní ředitel a další. Třeba Vítězslav Lavička, Gustavo Poyet nebo Manolo Jimenéz, mí bývalí trenéři, pod kterými jsem v kariéře hrál a stále jsme v kontaktu. Dostal jsem spousty zpráv.“

TOMÁŠ PEKHART Narozen: 26.5. 1989, Sušice (31 let)

Výška/váha: 195cm/ 88kg Pozice: útočník

Klub: Legia Varšava

Kariéra: Tottenham (2008 - 2010), Southampton (2008/2009, hostování), Slavia (2009/10, host.), Jablonec (2010/2011), Sparta (2011, host.), Norimberk (2011 - 2014), Ingolstadt (2014 - 2016), AEK Atény (2016/17), Beer Ševa (2017/18), Las Palmas (2018 - 2020)

V české lize: 51/24

V reprezentaci: 19/2

Největší úspěchy: mistr polské ligy (2019/2020), mistr české ligy (Slavia, 2008/09), mistr izraelské ligy (Beer Ševa, 2017/18), řecký pohár (AEK, 2015/16), izraelský Superpohár (Beer Ševa, 2017), vicemistr světa do 20 let (2007), čtvrtfinalista EURO 2012.

V ligové sezoně vládnete střelcům s bilancí 16 zápasů, 15 gólů. Prožíváte nejlepší období kariéry?

„Jak už jsem říkal několikrát: od prvního dne se tady cítím super, od prvního zápasu jsem navíc dával góly, to je pro útočníka důležité. Vybrali si mě kvůli stylu hry, všechno do sebe zapadlo. V sezoně mám celkem sedmnáct gólů, z toho patnáct v lize. Ještě to není má nejlepší sezona, ale blížím se k ní.“

Když se daří, roste sebevědomí. Chodíte na hřiště s tím, že dáte gól?

„Pro útočníka je samozřejmě důležité dávat góly, s tím roste sebevědomí a každým zápasem ti víc věří trenér, na hřišti si tím pádem také víc dovolíš. Když každý zápas dáváš gól, nemusíš se bát, že jestli jednou nedáš, trenér tě hned vyndá. Mám v Legii důvěru i po změně trenéra a pokračuju v tom, co jsem tady začal. Snad to vydrží.“

Kde jste v sobě našel sílu, že jste se po třicítce dostal do takové formy?

„Cítím se silný pořád stejně. (usmívá se) Po třicítce na sobě žádnou změnu nepociťuju. Možná mi hodně pomohlo narození dcery. Když přijdu domů, snažím se úplně zapomenout na fotbal a věnovat se jí. Už to není úplně tak, že fotbal je ta největší priorita. Třicítkou se pro mě nic nemění, akorát cítím, že regenerace po zápase není tak rychlá, jako když mi bylo osmnáct.“

V osmifinále poháru proti LKS Lodž jste šel do zápasu z lavičky, stihl jste gól a pak dostal červenou. Už jste to hodil za hlavu, nebo vás stále karta štve?

„Těžko se mi to komentuje, tohle bylo pro mě dost nešťastné. Neměl jsem vůbec jít na hřiště, s trenérem jsme byli domluvení, že ten zápas budu odpočívat, aby šanci dostali jiní hráči, v tom týdnu jsme hráli tři zápasy. Začali jsme dobře, vedli jsme jedna nula, pak v prvním poločase neproměnili dvě, tři šance a vzápětí dostali na jedna jedna. Pak jsme zase vedli, oni hned srovnali, V šedesáté minutě trenér ukázal na mě, že mám jít na hřiště. Bylo snad minus čtrnáct stupňů, sněžilo, takže „ideální“ situace tam naskočit. Ale hned se mi povedlo zápas rozhodnout.“

Jak jste incident viděl vy?

„Ani nevím, co k tomu říct, lidí si nejlépe udělají obrázek z videa, když se na něj podívají. Na mě byl faul, jak jsem padal k zemi, obrátil jsem se na záda a měl nohy nahoře. Když jsem je vracel na zem, zrovna za mnou procházel protihráč a já ho patou kopnul do zadku. Začal tam dělat tyjátr, okamžitě přiběhl rozhodčí a dal mi červenou. Vůbec jsem ho neviděl, ani na videu není nic, že bych ho zákeřně kopl, jen jsem mu zavadil o zadek, toť vše.“

Podívejte se, kvůli čemu dostal Tomáš Pekhart červenou kartu:

Pekhartova sezona zápasy: 24

minuty: 1809

góly: 17

v lize

zápasy: 16

minuty: 1361

góly: 15 (7 hlavou, 4 z penalty)

Jenže jste vyfasoval třízápasový trest.

„Všichni očekávali, že kartu anulují nebo dostanu maximálně jeden zápas, nakonec jsem dostal tři a pokud postoupíme do finále poháru, nemohl bych hrát. Legia se hned odvolala, protože tři zápasy tady dostal nedávno hráč, který soupeři zlomil nohu po faulu skoro na kriminál. Já dostal stejný trest a nic jsem neudělal, jen mu zavadil o zadek. Mrzí mě to, doufám, že odvolání dopadne tak, že dostanu jeden, dva zápasy a případné finále si zahraju.“

Jste nejlepším střelcem polské ligy. Určítě si teď všímáte většího zájmu o vaši osobu z řad fanoušků, médií i protihráčů.

„Na hřišti to pociťuju dost, s každým zápasem je pro mě těžší a těžší góly dávat. Na začátku sezony jsem hrával na jednoho obránce, teď mě klidně zdvojují, ztrojují. Třeba v nedělním zápase (1:1 proti Bialystoku) mi rozhodčí řekl, že při standarkách mají u videa speciální kameru jen na mě a protihráče. Dva nebo tři zápasy po zimní přestávce jsem dal regulérní gól a pískli mi nesmyslný faul. Teď rozhodčí chtějí lépe vidět, co se ve vápně přesně děje, jak na mě protihráči visí. V neděli hned při prvním rohu mě hráč stáhl ve vápně, když mi vletěl balon na nohu a dával bych gól, byla to jasná penalta. Tím, jak se mi daří, zájem všech lidí i médií se stupňuje. Tady musí jít všechno přes tiskové oddělení klubu, které se snaží tolik to ke mně nepouštět. Jen když někdo opravdu chce, jednou, dvakrát do týdne něco udělám, ale určitě to není každý den.“

Berete jarní část sezony i jako boj o nominaci na EURO?

„S trenérem Šilhavým jsme si naposledy volali před Vánoci, asi měsíc po nešťastném srazu spojeným s koronavirem. Vnímám, že to může být pro mě možná poslední šance v repre. Už jsem také říkal, že se na to nějak drasticky nevážu. Když budu dávat góly a mít výkonnost, jak mi řekl i trenér, že třeba nebude mít na výběr a vezme mě. Teď se soustředím na Legii, musím dávat góly a pak co bude, bude. Ale nezastírám, že mě EURO láká.“

Zápasů je hodně, navíc se hraje na těžkých terénech, dokonce vám kvůli mrazu slezly nehty na noze. Jak se s náročným programem srovnáváte?

„Upřímně musím říct, že zápasy po Vánocích nemají s fotbalem moc společného. Hráli jsme v minus deseti, dvanácti a třinácti stupních, ještě když je na hřišti sníh, tak se všichni modlí, aby se nezranili. Jako pro vysokého hráče je pro mě těžké se na tom jenom hýbat. Když jsme naposledy hráli doma, skoro po každé změně směru jsem byl na zadku. Je skoro jedno, jestli si vezmeš pantofle, nebo osmnáctky kolíky, všichni na tom kloužou a balon neposlouchá tak, jak by měl. Je to nešťastné, ale asi nikdo nečekal, že po tolika mírných zimách bude teď taková, jako je teď.“

Věříte v obhajobu titulu? V lize jste po sedmnácti kolech o dva body druzí.

„Liga je tady fakt těžká, týmy jsou dobré a pokaždé vylítne někdo, kdo získá šňůru vyhraných zápasů. První je teď Štětín a hrají fakt dobře. Bude to asi boj do posledního kola, není to tak, že by někdo ulétl o deset, patnáct bodů jako teď Slavia v Česku. Mají k nám přijít první posily, zatím je nás dost málo. Jak jsme na podzim nehráli evropské poháry, v zimě hodně hráčů odešlo, pro všechny kluby situace s covidem není jednoduchá.“