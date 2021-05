Sbohem, Anglie i United. Neville (18) mizí za otcem k Beckhamovi

Osmnáctiletý Harvey Neville podepsal první profesionální kontrakt s Manchesterem United minulý rok v létě, kdy se přesunul z výběru U18 do mužstva U23. Kromě „rudých ďáblů“ působil dříve také v mládeži Valencie, ale i konkurenčního Manchesteru City.

Nyní se však rozhodl vyrazit na zkušenou do Spojených států amerických, konkrétně do mužstva vlastněného Davidem Beckhamem – Interu Miami, kde trénuje od ledna jeho otec Phil Neville. Ten byl bývalým spoluhráčem z reprezentace Albionu Beckhamem přiváben na jih Floridy poté, co skončil jako trenér ženského národního týmu Anglie.

Svůj přesun do USA potvrdil Harvey Neville i na sociálních sítích. „Let’s go Inter Miami,“ napsal k fotografii na svém Instagramu, na níž je oblečen do barev amerického celku a dokonce změnil svůj status na: Fotbalista Interu Miami. Smlouvu by měl mít podepsanou do konce listopadu tohoto roku.

Podle deníku The Sun si však na start v MLS ještě nějaký čas počká. Nejprve by měl nastupovat za sesterský celek Fort Lauderdale, který hraje nižší USL League One.

Mladý Neville však doufá, že se brzy propracuje do prvního mužstva. Stejně jako otec Phil a strýc Gary, tak i Harvey nastupuje na postu krajního obránce, ale hrát je schopný i ve středu pole. V Interu Miami už si dokonce zatrénoval po boku hvězd týmu, jako jsou Gonzalo Higuaín, bývalý útočník Realu Madrid, či Blaise Matuidi, člen kádru francouzských mistrů světa z roku 2018.