Kliment z Polska: Čtyři góly jsou málo. Slovácko šanci na titul má

Kliment za Wislu odehrál 18 soutěžních zápasů. Dvě branky dal v polské lize a další dvě v poháru. Krakovský tým, který vede slovenský trenér Adrian Guľa a působí v něm i další Češi Michal Frydrych s Matějem Hanouskem, zakončil podzimní část Ekstraklasy na 13. místě tabulky.

„Čtyři góly jsou málo, nedařilo se. Tenhle půlrok určitě nepatří mezi moje nejlepší, ať už z osobního nebo týmového hlediska. Přišel nový trenér, noví hráči... Asi si to musí sednout, věřím, že jaro bude lepší,“ řekl Kliment v rozhovoru s ČTK.

Bývalý plzeňský kouč Guľa chtěl hrát kombinační fotbal. „Systém spočíval v krátkých přihrávkách, kdy se snažíte rozebrat soupeře a nechat ho běhat bez balonu. Polská liga je hodně silová, většina týmů hraje s třemi stopery a pětkou v obraně. Ani pro lepší týmy, než jsme my, není lehké se dostat do občas zaparkovaného autobusu před bránou,“ uvedl Kliment.

Přes rozpačitý podzim považuje odchod do Wisly za správný krok. „Roli hrála spousta faktorů. Musel jsem myslet i na rodinu, abych se zajistil. Stojím si za tím. Je to pořád první půlrok. Po prvním půlroce ve Slovácku jsem myslel, že budu končit s fotbalem, protože mi neprodlouží smlouvu. Odehrál jsem tři zápasy, jinak měl furt zdravotní problémy,“ přiznal jihlavský rodák.

Slovácku, za které v minulé sezoně nastřílel 10 ligových branek, stále na dálku fandí a s mnoha bývalými spoluhráči je v kontaktu. Jedno utkání na podzim navštívil osobně. Svěřenci kouče Svědíka přezimují na čtvrtém místě nejvyšší soutěže se ztrátou devíti bodů na vedoucí Slavii.

„Většinou se koukám na jejich zápasy, když mi vyjde čas. Na Teplicích jsem byl osobně. Jak znám kabinu i trenéra, tak se tam nepřemýšlí ve stylu: ,Pojďme na titul'. Mají to nastavené jinak než ve velkých klubech. Ale myslím si, že určitě šanci na titul mají. Muselo by se to na jaře všechno sejít, i štěstí. Jenom by mě mrzelo, že bych u toho nebyl,“ prohlásil Kliment.

Na Uherské Hradiště rád vzpomíná i z pohledu silného kolektivu. „Zažil jsem tam nejlepší partu v kariéře. V zahraničí se to moc nenosí a většinou jede každý sám za sebe. V Polsku s Frýďou (Frydrychem) a Hanym (Hanouskem) jdeme občas na kafe, ale už máme všichni děti, takže není úplně čas. Do toho ještě covid,“ poznamenal bývalý hráč Stuttgartu nebo Bröndby Kodaň.

Složil poklonu záložníkovi Slovácka Milanu Petrželovi, novému rekordmanovi v počtu utkání v samostatné první lize (441). „Říkal jsem mu, že si nedovedu představit, že bych v osmatřiceti ještě hrál fotbal. Velký klobouk dolů, je příkladem pro všechny. Má takovou stavbu těla, že se mu nikdy nic nevysype - prcek, který furt běhá. Mně je o deset let míň a mám co dělat, abych se rozcvičil a nic mě nebolelo. Nevím, jaký má elixír. Já mu to moc přeju a myslím, že by tu pětistovku mohl dát,“ řekl Kliment.

O návratu do národního týmu, za který v roce 2017 odehrál pět duelů, momentálně neuvažuje. „Máme dost problémů ve Wisle, kde musíme na jaře zabrat. Až když se začne dařit klubu a jednotlivcům, může přijít reprezentace. Ale vůbec to teď neřeším, je to absolutně druhořadá věc. Navíc je v reprezentaci spousta kvalitních útočníků a dostat se tam by pro mě bylo strašně těžké,“ uvedl Kliment.

Vánoce prožívá v Jihlavě s manželkou a synem, kterému je rok a půl. „Povyrostl, takže už z Vánoc něco má. Na dovolenou ani na hory se nechystáme, letos budeme jenom odpočívat doma,“ dodal nejlepší střelec Eura do 21 let v roce 2015.