Frýdek ml.: S kým si ve Spartě nesedl? Tehdy se asi přivedli špatní hráči

Už jste se v Soluni dostatečně aklimatizoval?

„Začátek byl složitější, protože na tamní počasí jsem nebyl zvyklý. Vysoká vlhkost a dusno. První týden jsem to vstřebával. Se vším mi ale ze startu pomohli Kuba Brabec a Vláďa Darida. Všichni máme rodiny, takže se vídáme, podnikáme akce s dětmi.“

Byla ta česká kolonie v Arisu důvodem, proč jste šel zrovna tam?

„Napomohlo mi to při rozhodování. Zároveň jsem ale hledal místo, které nám bude vyhovovat s rodinou, co se týče škol a podobně. Muselo mi to taky fotbalově dávat smysl.“

To vypadá, že si v kariéře umíte vybrat destinaci pro život.

(úsměv) „Přesně tak. Máme na to štěstí a díky jde i za mojí agenturou Sport Invest. Vždy jsme společně trefili takové řešení, které jsem hledal. Lucern bylo nádherné místo, kousek dál hory, krásné počasí. Teď v Soluni jsme akorát hory vyměnili za moře.“