Nevídané. Argentinský fotbalový klub nasadil do ligového zápasu youtubera

Argentinský fotbalový klub Deportivo Riestra nasadil do ligového zápasu populární internetovou osobnost Ivána Buhajeruka alias Spreena. Čtyřiadvacetiletý youtuber a streamer pobyl na hřišti úvodních 50 sekund a poté, co byla hra přerušena kvůli faulu, vystřídal, aniž by se potkal s míčem. Na zástupce klubu z Buenos Aires se po utkání za tento reklamní tah snesla kritika kvůli znevažování soutěže.