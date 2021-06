Stadion pro český duel: 5x prodražený, kouzlo devíti cm. Praha může závidět

Když v Budapešti vystoupáte na vyhlídkovou věž proslulé Baziliky svatého Štěpána, většina turistů bude hledět na západní stranu směrem do centra, k Parlamentu, Dunaji a Budínskému hradu. Ale obří dominanta vyrostla už i na východě. Pár kilometrů od středu Pešti se do 50metrové výšky tyčí Puskás Arena. V neděli tam během osmifinále EURO proti Nizozemsku budou směřovat oči celé fotbalové části českého národa.

Když před deseti lety Orbánova vláda schválila první konkrétní návrh přestavby národního stadionu, cenu tehdy odhadla na 35 miliard forintů (v tehdejším přepočtu cca 3 miliardy korun). Definitivní účet ještě není znám, ale nejčastěji skloňované číslo je 190 miliard forintů (v dnešním kurzu přibližně 15 miliard korun). Maďaři zkrátka velkolepou arénu opravdu chtěli, doslova za každou cenu.

Přesně na místě dnešního středového kruhu Puskás Areny byl od padesátých let i prostředek Népstadionu, kam se v padesátých letech během éry Ference Puskáse vešlo i přes sto tisíc lidí. Rozlehlý areál z komunistické éry ale už nevyhovoval. Ne, pokud měl hostit EURO.

Maďaři se hlásili už o šampionáty v letech 2004, 2008 a 2012, vždy pouze s plánem rekonstrukce a vždy neúspěšně. Až na přelomu dekády padlo rozhodnutí původní stadion zbourat a postavit zbrusu nový. Postupem času se došlo i ke kapacitě, kterou UEFA při plánování celoevropského šampionátu nemohla přehlížet – celkem je na stadionu i se skyboxy 67 215 sedaček. Každá řada je o 9 centimetrů výš než ta předchozí, proto se projektanti chlubí, že je z každého místa vidět celá hrací plocha.

Monstrstavba se sešla s příznivou politickou situací. Vládnoucí garnitura kolem premiéra Viktora Orbána se o fotbal hodně stará (podle kritiků až příliš na úkor jiných oblastí, třeba svobody slova nebo lidských práv), do sportu investuje stamiliardy státních forintů, což lze vidět třeba na vzestupu Puskás Academie nebo na návratu Ferencvárose do Ligy mistrů. Mimochodem – souběžně se stavbou národního stadionu si nový domov postavil i nejslavnější budapešťský klub. Jen o pár kilometrů dál zeleně září do dáli stadion pro 22 tisíc diváků, který mohou české týmy jen závidět s otevřenou pusou. Nový stadion pro 6 tisíc lidí má i Honvéd Budapešť.

S obrovským nárůstem rozpočtu musely přijít i kompromisy. Původní plány počítaly třeba s 800metrovou atletickou drahou umístěnou pod střechou a s panoramatickým výhledem na celé město, ta nakonec chybí. Na celém stadionu naopak je 27 výtahů, 80 skyboxů, 500 obrazovek různých velikosti, stovky parkovacích míst a téměř dva tisíce toalet. Na to vše svítí zařízení od české firmy Halla, která vyhrála zakázku na osvětlení interiéru. Další česká společnost staví hotel v těsné blízkosti arény.

O stavbě se sice debatovalo dlouho, ale od podpisu vládního plánu do otevření v roce 2019 uplynulo 8 let i s několika odklady. V základní skupině zaujal kromě modernosti i frenetickou atmosférou maďarských fanoušků, kteří ho jako jediný mohli obsadit v kompletní schválené kapacitě. Zápas Česka s Nizozemskem bude pro Puskás Arenu vrcholem šampionátu, žádný další zápas EURO už se tu hrát nebude. Vedle Maďarů se dá v neděli čekat i spousta Čechů, kteří narychlo shání vstupenky a plánují víkendový výjezd.

V budoucnu chce Maďarský fotbalový svaz získat pořadatelství finále Ligy mistrů, plánuje velké koncerty i pořádání konferencí. Ale teprve se uvidí, jaké bude mít aréna dlouhodobější využití.