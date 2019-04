Jak si žije maďarský fotbal? Navštívili jsme šlágr a zkoumali, proč se zvedá | iSport.cz

Dávno pryč jsou časy slavného maďarského mužstva kolem legendárního útočníky Ference Puskáse. Maďaři tehdy dokráčeli až do finále MS 1954, v zápase přezdívaném „zázrak v Bernu“ pak podlehli Němcům 2:3, přestože po osmi minutách vedli o dvě branky.

Maďarský fotbalový úspěch nejprve rozprášila neúspěšná revoluce v roce 1956, která spolu se sovětskými tanky donutila k emigraci Puskáse a další hvězdy národního týmu. Maďaři poté z mezinárodní scény úplně nezmizeli, tamní reprezentace získala bronzové medaile na ME 1964, ale fotbalová velmoc už se z nich nikdy nestala. Velkým zásahem pro maďarský fotbal byla také snížená peněžní podpora ze strany státu, která šla ruku v ruce s koncem komunistické éry.

V poslední době to ale vypadá, že Maďaři začínají opět zvedat hlavu. Nejprve se národní tým po 44tileté pauza kvalifikoval na EURO 2016 díky trenérskému duu Pál Dárdai – Bernd Storck. Postup na mistrovství světa v Rusku sice Maďarům unikl, ale probíhající kvalifikaci na EURO 2020 začali Maďaři slušně, když po úvodní prohře na půdě Slovenska dokázali přehrát v Budapešti na stadionu Ferencvárose 2:1 po gólech Szalaie a Pátkaie vicemistry světa z Chorvatska.

Obrození Ferenvárose nastartovala sezona 2008/09

A právě střelec rozhodující branky – záložník Maté Pátkai – nechyběl v zahajovací sestavě MOL Vidi ve šlágru 29. kola maďarské ligy, v němž se jeho tým postavil vedoucímu Ferencvárose. „Fradi“ (obři), jak se Ferenvárosi přezdívá, prožívají v poslední dekádě klubovou renesanci.

Klub byl po sezoně 2005/06 přeřazen kvůli dluhům do druhé ligy, načež se vrátil do nejvyšší soutěže díky postupu v sezoně 2008/09. V roce 2011 se stal prezidentem klubu Gábor Kubatov, poslanec a místopředseda vládnoucí strany Fidesz a zásluhou jeho vedení našel ztracenou finanční stabilitu. „Ferencváros má obrovské finanční zdroje a bohatě utrácel za posily. Nejenže mají nejlepší kádr v lize, ale také nejširší. Je s podivem, že ligu nevyhráli už v minulém ročníku,“ říká o vedoucím týmu tabulky publicista Tomasz Mortimer.

V roce 2014 otevřel Ferenváros zbrusu nový stadion Groupama Arena s kapacitou 22 tisíc míst, který slouží také jako azyl pro maďarskou reprezentaci, než se dostaví obří Puskás Aréna v Budapešti s kapacitou 68 tisíc míst. Další projekt, na jehož realizaci má lví podíl právě strana Fidesz v čele s premiérem Viktorem Orbánem.

V roce 2016 získali „Fradi“ svůj 29. titul a od té doby čekají na svůj jubilejní 30. A můžou se dočkat už tento týden na hřišti nenáviděného rivala Honvédu. Stačí jim získat bod. Ve zmíněném zápase totiž doma „Fradi“ porazili malátné MOL Vidi 4:1. I když šlo o souboj prvního s druhým, stadion nebyl kompletně vyprodán, což místní přičítali faktu, že se utkání krylo s velikonočními svátky.

„Chci poděkovat především skvělým fanouškům. Pokaždé, když hráči přijdou na hřiště, bojují za ně, chtějí kvůli nim vyhrát každé utkání. Herní plán? Bojovat za fanoušky, to je náš herní plán. I když to už hráči a fanoušci vnímají jako konec, budeme hrát v příštím utkání tak, abychom na Honvédu vyhráli, bod je málo,“ zářil na pozápasové tiskovce trenér Sergej Rebrov, kterého si fotbalová veřejnost pamatuje především jako útočného parťáka Andreje Ševčenka z Dynama Kyjev.

Kotel Ferencvárose jako Tribuna Sever na Slavii

A měl důvod. Domácí kotel se totiž táhne přes celou jednu tribunu stadionu Ferencvárose. V porovnání s českým prostředím působí trochu jako Tribuna Sever na Slavii a fans domácích hravě zastínili celý zbytek stadionu, včetně hostujících fanoušků, kteří se spíše než fandění věnovali sledování zápasu mlčky.

Před Rebrovem a jeho svěřenci se však otevírá mnohem větší výzva, než je výhra v maďarské lize – účast v základní skupině evropského poháru. Stadion, na němž se bude hrát také letošní finále ženské Ligy mistryň, by si takovou poctu zasloužil. Naposledy se Ferencváros představil v základní skupině poháru UEFA v sezoně 2004/05.

„Měli by mít šanci. Jejich kádr má velkou kvalitu a v osobě trenéra Rebrova mají na lavičce někoho, kdo má obrovské zkušenosti s evropskými poháry. Bohužel ale Fradi v poslední době opakovaně selhávali v pohárech. Skoro jako kdyby byli prokletí. Hlavně to ale znamená, že budou mít jako nenasazený tým velice těžký los,“ říká o šancích Ferenvárose Mortimer.

Za vzestupem maďarské kopané však stojí především stát – konkrétně vláda Viktora Orbána. Orbán, sám kdysi aktivní fotbalista a velký fanda MOL Vidi, nejprve v roce 2005 založil klub Puskás Akadémia (mužstvo nese jméno legendárního maďarského útočníka navzdory tomu, že Puskás hrál v Maďarsku výhradně za Honvéd a Felcsút nikdy nenavštívil), který dnes hraje stabilně první ligu a v sezoně 2017/18 se probojoval do finále Maďarského poháru.

Za vzestupem maďarského fotbalu stojí TAO program

Klub sídlí v maličké vesnici Felcsút, kde Orbán vyrůstal a za vzestupem klubu stál byznysmen Lőrinc Mészáros, který je premiérovi velmi blízký.

Mužstvo také dostalo slušné peníze díky programu TAO. Tento program v roce 2011 spustila vláda Fideszu s Viktorem Orbánem včele a umožňuje korporacím odepsat si peníze z daní, pokud budou zmíněné prostředky proudit do maďarského sportu. Profitovala z toho nejvíce právě Puskás Akadémia, ale také další kluby napříč zemí. Kolem programu panují různé pochybnosti a mluvilo se často o korupci, proto Orbánova vláda v roce 2016 schválila legislativu, která utajila data o tom, kdo a kam peníze v rámci programu TAO posílá.

„Maďarský fotbal se už delší dobu drží na vzestupné trajektorii, a je to téměř kompletně zásluha Viktora Orbána. Od roku 2010 nalil do maďarského fotbalu téměř miliardu eur, ať už to bylo jakýmkoliv způsobem. A bez něj, jak kdysi řekl bývalý šéf Honvédu a americko-maďarský podnikatel George Hemingway, by maďarský fotbal byl mrtvý,“ připomíná Mortimer stinnou a příznivou stránku těchto dotací.