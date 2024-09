Žilina rozsekala Slovan a nastavila mu zrcadlo, kouč nešel na tiskovku

Velkolepé oslavy vystřídal náraz do zdi tvrdé reality. Slovan Bratislava po historickém postupu do Ligy mistrů opět přepisuje klubové milníky. Tentokrát by však tamní kroniku raději neotevřeli. Belasí padli doma na Tehelném poli se Žilinou 0:5. Nikdy předtím v rámci slovenské ligy neschytali větší debakl. Kouč Vladimír Weiss starší raději nešel ani na pozápasovou tiskovou konferenci a poslal za sebe asistenta.