Mourinho: Hráči jsou přecitlivělí! Odmítl už tři nabídky, hledá výzvu | iSport.cz

"Jsem rád za uplynulé týdny, během kterých jsem mohl zažít věci, které normálně nemohu. Ale znám se a vím, že na konci března už mi to stačit nebude," řekl Mourinho pro beIN Sports.

O nabídky nemá nouzi. "Musím si vše promyslet. Nerad o tom mluvím, ale tři nabídky už jsem odmítl, protože jsem neměl pocit, že je to to, co chci. Jsem v klidu a uvidíme," dodal bývalý kouč Porta, Chelsea, Interu Milán a Realu Madrid.

Nabídka, kterou by přijal, pro něj musí být zajímavou výzvou. "Musí to být něco, co mi nabídne výzvu, z které budu mít radost," řekl s tím, že by nejraději nové místo dostal už v průběhu jara, aby se mohl aklimatizovat před novou sezonou. "Třeba načasování příchodu do Interu bylo perfektní. V listopadu jsem skončil v Chelsea a v únoru jsem šel do Interu, kde jsem měl čas poznat tým, ligu a naučit se jazyk do začátku nové sezony," dodal.

Angažmá v Manchesteru United nevyšlo Mourinhovi podle představ, ze 144 zápasů jich vyhrál jen 84. A získal jen dvě trofeje za triumf v Evropské lize a v anglickém Ligovém poháru. V lize byl šestý a druhý. Důvodem podle něj bylo to, že trenéři největších soupeřů Manchesteru City a Liverpoolu měli větší podporu od vedení klubu.

"Podívejte se na Liverpool. Kolik hráčů tam bylo před příchodem Jürgena Kloppa. Žádný Alisson, žádný Van Dijk, Robertson, Salah, Firmino, Mané, Wijnaldum, Keita nebo Fabinho," prohlásil Mourinho.

"A Guardiola také nebyl v Manchesteru City hned mistrem. Pak ale učinil dobrá rozhodnutí, která vedení podpořilo. Například nechtěl krajní beky Zabaletu, Sagnu, Kolarova a Clichyho. Takže v létě prodal čtyři beky a čtyři přivedl. Vedení ho v tom podpořilo," dodal.

Portugalský stratég také poukázal na to, že někteří hráči jsou značně přecitlivělí, přičemž uvedl příklad mluvící za vše. "Když jsem nedávno trénoval jednoho hráče, přišel za mnou s tím, že pokud ho budu kritizovat, ať to dělám jen v soukromí. Zeptal jsem se ho proč? On mi na to řekl, že se vzhledem k jeho postavení mezi hráči necítí při kritice dobře."