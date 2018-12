United zametli s Mourinhem během 15 minut. Solskjaera posvětil Ferguson | iSport.cz

Po historicky nejhorším vstupu do sezony přišlo to, co se čekalo již delší dobu. Trenér José Mourinho byl před týdnem vyhozen z postu hlavního kouče Manchesteru United. Ve chvíli, kdy se Portugalec dozvěděl od místopředsedy Eda Woodwarda verdikt o svém konci, začaly se dít v klubovém tréninkovém centru věci.

Do, v tu chvíli už bývalé, Mourinhovi kanceláře vtrhla četa, která místnost během patnácti minut vyklidila. Zmizelo vše od osobních věcí až po obrazy visící na zdech. „Bylo to dosti bezohledné. Lidé přišli do kanceláře jen pár minut poté, co byl odvolán a začaly odnášet věci do dodávky. Trvalo jen 15 minut, aby se po Portugalcovu působení v klubu slehla zem,“ uvedl zdroj pro The Sun.

Namísto Mourinha byl jmenován novým koučem bývalý hráč United Ole Gunnar Solskjaer. Ten už má za sebou veleúspěšnou premiéru, když „rudí ďáblové“ pod jeho vedením zvítězili v Cardiffu 5:1. Na příchod Solskjaera reagoval jiný bývalý střelec United Wayne Rooney, který uvedl, že pod Mourinhem nebyla v klubu dobrá atmosféra a lidé nepracovali tak, jak by měli. Solskjaer však podle něj atmosféru změnil. „Ole je člověk, který klubu pomůže, a vím, že lidé pracující v United jsou nyní šťastní,“ řekl.

Víru v nového kouče měla i největší trenérská legenda Manchesteru United – Sir Alex Ferguson. Měl to být právě legendární Skot, kdo zprostředkoval dohodu mezi klubem a Solskjaerem. Kromě Nora doporučil i jeho asistenta Mikea Phelana. „Jednou Woodward řekl listu the Glazers, že je rozhodnutý Mourinha vyhodit. Potřeboval mít ale jistotu, že má kvalitní náhradu. Promluvil si s Fergusonem a ten mu řekl, že Solskjaer a Phelan jsou ti praví,“ prozradil zdroj blízký klubu deníku The Sun.

To, jak se novému trenérskému týmu bude dařit, je ve hvězdách. Nutno ale podotknout, že vítězstvím 5:1 odstartovalo svou štaci vskutku parádně. Potvrdit svůj výkon mohou United už ve středu, kdy na Old Trafford přivítají Huddersfield.