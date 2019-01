Zbláznil se?!? Bývalý kouč Žižkova dal soupeři hlavičku, v Itálii dostal trest | iSport.cz

Nedělní utkání Serie C Lucchese-Alessandria (2:2) probíhalo v řádně husté atmosféře a mělo skandální dohru. Giancarlo Favarin, trenér domácích, kteří si zajistili bod gólem ve třetí minutě nastavení, se po závěrečném hvizdu vydal k lavičce hostí, kde po krátké hádce srazil hlavou k zemi asistenta trenéra Gaetana Mancina. Celý incident zaznamenaly televizní kamery a z jejich záběrů je jasně patrné, že nešlo o prkotinu, Mancina to muselo opravdu bolet.

U disciplinární komise, která Favarinovi zastavila činnost do 30. června tohoto roku, navíc šedesátiletému kouči přitížilo, že během utkání nabádal své hráče, ať zlomí soupeřům nohu.

Italian football coach banned for five months after butting rival at end of Serie C match https://t.co/p4lP690xOS pic.twitter.com/LDZCoICzld