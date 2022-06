Když hvězdy odchází: Marcelovy slzy, loučení s titulem i lukrativní peníze

Smutné loučení mají za sebou už Fernandinho (zleva), Marcelo nebo Dani Alves. A co Luis Suárez? • FOTO: Koláž iSport.cz

Dřív by se o ně porvaly velkokluby s nejvyššími ambicemi, zběsile by přihazovaly částky po milionech. Ta doba je sice už pryč, přesto jejich přestupy neustále táhnou, plní titulní strany novin a vzbuzují emoce. Hvězdy jako Marcelo, Fernandinho nebo Luis Suárez se drží na světové úrovni už přes deset let, ve svých klubech zanechali nesmazatelnou stopu, jenže nyní nastal čas smutného loučení. Web iSport.cz vybral pět odchodů legend, které se odehrály či odehrají v tomto přestupovém období.