Drahé posily, které se (ne)vyplatily: Ronaldo napůl, Hazard až za kustody

Prozkoumáte-li seznam nejdražších přestupů, zjistíte, že výše poplatků vypovídá spíš o kupujících klubech než o kvalitě hráčů, a v nejednom případě to vede k litaniím. Zčásti proto, že finanční prostředky nastavují laťku nemožně vysoko. Kolik jednotlivců ve sportu, jenž se skládá z jedenáctičlenných týmů, je tak výrazných, aby jejich hodnota přesáhla 100 milionů eur?

Jack Grealish

Aston Villa > Manchester City / 117,5 milionů eur (2,8 miliardy korun)

Pro Aston Villu byl totéž co Shakespeare pro angličtinu: nepřekonatelný, nepředstižitelný, non plus ultra. V City doufali, že bude aspoň Terrym Pratchettem či Neilem Gaimanem, ale není ani Kenem Follettem; 9 gólů a 10 asistencí (72 zápasů) = slabota.

Vyplatil se? NE