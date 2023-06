TOP (ne)přestupy do Arábie: odpadlíci Chelsea i cíl Barcelony. Ikony odmítly

Video se připravuje ... Velký příběh letních přestupů. Na trase Evropa-Saúdská Arábie je dost rušno. Do speciálních a luxusních letounů usedá jedna fotbalová hvězda za druhou. Už v zimě přesunem do exotiky šokoval Cristiano Ronaldo. Ale byl první z mnoha. Koho od podzimu v lize potká, s kým Saúdové ještě jednají a koho naopak tučné šeky nezlákaly? Na seznamu patnácti nejzajímavějších jmen jsou vítězové Ligy mistrů, Lionel Messi, The Special One či opora Realu Madrid.

Karim Benzema útočník, 35 let

Al-Ittihád (volný přestup) Tohle byl šok pro fanoušky Realu. Francouzský kanonýr se po sezoně emotivně loučil na Staniago Bernabeu, další gólové parády si nově chystá pro fotbalové přiznivce v Saúdské Arábii. Soupeřit bude na dálku s Cristianem Ronaldem. Benzema si v exotice vydělá balík, údajně až 7 miliard korun. Jenže prý ho lákala i jiná věc. „Jsem muslim a je to muslimská země. Vždycky jsem tam chtěl žít," prohlásil. Karim Benzema se v novém klubu pochlubil i Zlatým míčem • Foto Reuters

N'Golo Kante záložník, 32 let

Al-Ittihád (volný přestup) Hrdina posledních úspěchů Chelsea odchází z Anglie bez aplausu a hlavně zadarmo. Blues s francouzským hráčem jednali o prodloužení kontraktu. Nakonec marně. Kanté doplní v saúdskoarabském klubu bývalého parťáka z reprezentace Karima Benzemu. Běhavý záložník v posledních sezonách laboroval se zraněními, na Stamford Bridge postupně ztratil svou pozici.

Rúben Neves záložník, 26 let

Al-Hilál (55 milionů eur) Vzpomínáte si na útěk brazilského bombarďáka Hulka do Číny? Portugalský záložník píše podobný příběh. Ve Wolverhamptonu se stal veledůležitou personou, byl produktivní, za tým se rval. V minulé sezoně zapsal bilanci 6+1. A po šesti letech v anglickém klubu netajil přání zvednout kotvy. Jednal s Barcelonou, z přestupu nakonec sešlo, proto se rozhodl nabrat směr Arábie. V šestadvaceti letech? Smlouvu podepsal na tři roky.

Kalidou Koulibaly obránce, 32 let

Al Hilál (23 milionů eur) Na štaci v Anglii se těšil, počkal si na ni až do jednatřiceti let. Jenže angažmá v Chelsea nezvládl. Vedle zkušeného stopera Thiaga Silvy mnohdy vypadal jako amatér. Blues se tak okamžitému prodeji Koulibalyho nebránili. Senegalec nakráčel do Al-Hilál, jenž na Stamford Bridge zaslal 23 milionů eur. To je o patnáct méně, než ho Chelsea před rokem koupila z Neapole. Koulibaly si přijde na nové adrese na slušné peníze, část z nich však bude posílat do Afriky.

Edouard Mendy brankář, 31 let

Al-Ahli (18,5 milionu eur) Jak rychle se vydrápal na vrchol, zase z něj sletěl dolů. Senegalský gólman po přesunu z Rennes do Chelsea ukázal, že Blues po éře Petra Čecha našli zase spolehlivou jedničku. Jenže jen na chvíli. Kvůli kiksům i zranění se dostal do role dvojky a když se nedohodl na zvýšení platu, z Anglie uprchl. Čeká ho výzva v exotice, ale taky v ústraní. O evropské poháry v nejbližších letech nezabojuje.

Neymar útočník, 31 let

Al-Hilál ? Ronaldo, Benzema... Tohle nemusí být všechno. Spekuluje se o tom, že brazilská superstar je na odchodu z PSG. Stejně jako Messi, případně i Mbappé. Ale kam s ním? Jednou z variant je zájem z Arábie. Pokus o senzaci údajně chystá Al-Hilál. Neymar ovšem může pokračovat ještě v Evropě, velkokluby se o něj jistě poperou. Brazilský fotbalista Neymar • Foto Profimedia

Hakim Zijách křídelník, 30 let

Al Nassr ? Na světovém šampionátu ukázal, jaké kousky umí. Ale co naplat, v Chelsea se nikdy pořádně neprosadil. Už v zimě měl sbaleno, v ruce letenky do Paříže, jenže přesun do PSG krachl kvůli pozdnímu zaslání dokumentů z kanceláří Stamford Bridge. Teď je jeho konec v Anglii po třech letech zase na spadnutí. Marocký reprezentant by se měl brzy připojit k Al Nassru, kde vytvoří ofenzivní kombo s Ronaldem. Hakim Zijách je na odchodu z Chelsea • Foto Reuters

Roberto Firmino útočník, 31 let

Al-Ahli ? Jeho pozice v Liverpoolu slábne. V jednatřiceti letech vedle Salaha a bez Maného v uplynulé sezoně zkrátka tolik nezářil. Na Anfieldu mu končí smlouva, byl i na seznamu posil Barcelony. Jenže... Jednání se saúdskoarabským klubem jsou údajně dost vážná. Roberto Firmino v dresu Liverpoolu • Foto Reuters

Bernando Silva záložník, 28 let

Al Hilál ? Troufalé, hodně troufalé. Ale Al Hilál má peněz zřejmě dost. Po Nevesovi si vytipoval další portugalskou hvězdu. Bernardo Silva. Šikula, který si s Manchesterem City v minulé sezoně sáhl na treble. A co dál? Údajně je na odchodu. Zlákat ho chtějí Barcelona či PSG. Jenže pro Saúdskou Arábii hraje jeden fakt - Jorge Mendes, společný agent Silvy a Nevese. Bernardo Silva v euforii • Foto ČTK / AP / Francisco Seco

Wilfried Zaha křídelník, 30 let

Al Nassr ? Zamířit, pálit. Al Nassr se pokouší ulovit další hvězdu z Premier League. Ale v tomto případě zřejmě mine. Zahovi sice v Crystal Palace na konci června končí kontrakt a na novém se ještě nedohodl, nabídce 30 milionů liber ročně z Arábie ovšem odolává. Jeho budoucnost je zatím v mlze, i když rozhodnutí se zákonitě blíží. Ve hře je i PSG. Wilfired Zaha zvažuje, kde bude v kariéře pokračovat dál • Foto Reuters

José Mourinho trenér, 60 let Trenér všech trenérů? Možná. Každopádně legendární kouč už nemusí nikomu nic dokazovat. Z kariéry vytřískal trofeje z Ligy mistrů, tituly v Anglii, Španělsku i Itálii. Po štacích u Chelsea, Interu, Realu Madrid či Manchesteru United baví v AS Řím. A po sezoně tam taky mohl skončit. Dostal lukrativní nabídku z Al Ahli, sešel se i s prezidentem klubu. Ale poděkoval a odmítl. José Mourinho získal v Evropské lize stříbro. • Foto Reuters

Steven Gerrard trenér, 43 let Mezi trenéry pořád ještě trochu začátečník. Gerrard po konci famózní hráčské kariéry plynule přešel do role kouče. Po angažmá u Rangers a Aston Villy je bez práce. A vypadalo to, že pauzu mu ukončí dobrodružství v Al Ettifaq. Anglický bývalý reprezentant si to byl v Arábii omrknout, prohlédl si město i zázemí klubu. Než se vrátil do Evropy, měl jasno: Nepodepíšu. Steven Gerrard během televizního přenosu • Foto Reuters

Lionel Messi útočník, 36 let Hořký konec v PSG. Po dvou letech bez triumfu v Lize mistrů, v minulé sezoně těsná výhra v lize. Navíc vztah s fanoušky byl nakřáplý. Messiho mise v Paříži zkrátka skončila. A proto si v Saúdské Arábii vysnili jediné - Ronaldo a Messi zase v jedné lize. Al Hilál nabídl argentinskému reprezentantovi rekordních 400 milionů eur za rok. Dá se to vůbec odmítnout? Evidentně dá. Messi se upsal Interu Miami, který vlastní David Beckham. V novém týmu se potká se Sergiem Busquetsem, parťákem z Barcelony.

Romelu Lukaku útočník, 30 let Co s ním bude? Zase jen problémy? Belgický forvard by se měl po hostování v Interu vrátit do Chelsea. Jenže... Lukaku se vrátil do Londýna na přestup v létě 2021. Za 113 milionů eur. Výsledek? Přínos na hřišti nulový, v zimě rozhovory o tom, že chce zpátky do Interu, ke kterému má blízko. Budoucnost u Blues je zřejmě pasé. Stejně jako přestup do Saúdské Arábie, který Lukaku odmítl. Touží po setrvání v Interu. Romelu Lukaku v dresu Interu Milán • Foto Reuters