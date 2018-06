AS Řím zase perlí na Twitteru. Tajnou posilu schoval pod masku

„Monchi tvoří přesuny.“ Přesně takový vzkaz vyslalo AS Řím spolu s povedenou koláží. Na ní se objevuje trojice posil v podobě Ante Corice, Bryana Cristantea a Ivana Marcana. Ty pak doplňuje fotbalista skrytý za maskou vlka. Fanoušci si pak spojili gesto v podobě ukazováčku směřujícího do nebe spolu s křidelníkem Ajaxu Amsterdam Justinem Kluivertem, synem někdejšího slavného nizozemského fotbalisty Patricka Kluiverta.

Monchi making moves pic.twitter.com/usuAEVjMNk — AS Roma English (@ASRomaEN) June 10, 2018

Právě jeho přesun by měl být podle italských médií zkompletován v příštích hodinách. Do Ajaxu by přitom mělo putovat 15 milionů eur (387 mil. korun) plus 5 milionů euro (129 mil. korun) na možných bonusech.

Není to však ani zdaleka poprvé, co AS Řím vtipně oznamuje nadcházející transfer. Patřičného uvítání se dočkal například i český útočník Patrik Schick, jehož Římané příchod uvedli vtipným videem.