O angažmá v Česku bych uvažoval, říká Zeman. Jak vidí Schicka a spol.?

Doneslo se k vám, jak o vás opovržlivě mluvil místopředseda FAČR?

„O tom nic nevím. Asi je to lepší (usmívá se).“

Jak se vůbec díváte na český fotbal?

„Dívám se na něj skrz výsledky. V poslední době jsem neviděl zápasy žádných českých klubů, ani reprezentace, takže víc nemůžu hodnotit.“

Co soudíte z výsledků?

„Český fotbal nemá moc dobré výsledky. Ani kluby, ani reprezentace. Doufám, že se to zlepší.“

Jistě ale pečlivě sledujete české hráče v italské lize. Jak si podle vás vedou?

„Nejsou špatní. První sezonu v Itálii si počínali dobře. Je divné, že teď Barák v Udine nehraje a Krejčí si tím prošel v Boloni, protože většinou je to tak, že když hráč přijde do Itálie, tak hned nehraje dobře. Italská liga má totiž specifika. I Maradona nebo Platini si na ně nejdřív museli zvyknout a pak hráli dobře.“

A Patrik Schick v AS Řím?

„Měl by hrát středního útočníka, ale zatím víc hraje Džeko, protože víc vyhovuje trenérovi. Ale když Schick nastoupí, hraje dobře.“

Nejvíce se na Apeninském polostrově však momentálně hovoří o letní posile Juventusu Cristianovi Ronaldovi.

„Potom, co Juventus vyhrál sedmý titul v řadě, se rozhodl, že chce vyhrát Ligu mistrů. Proto přivedl Ronalda.“

Má stále na to, aby tento úkol splnil?

„Jeden hráč nikdy nemůže sám udělat trofej, rozhoduje kolektiv. Ale v Juventusu dělají všechno pro vítězství v Lize mistrů.“

Jak se vám líbí současný fotbal?

„Fotbal má své základy, které se nemění. Je to hra. Dnes se ale přeměnil v byznys. Sport a byznys jsou však dost vzdálené.“

Co říkáte na to, že v zápasech se často hraje na spoustu přihrávek z jedné strany na druhou?

„Hraje se moc bez pohybu, s přihrávkami na nohu a ne do běhu, což nesnáším. Mám rád, když kombinace po pěti, šesti přihrávkách skončí střelbou. Jenže dnes se týmy ťukáním dostanou do pokutového území a pak se zase ťukáním dostanou zpátky do vlastního vápna. Já to nepochopím. Ale i Guardiola už hraje přímočařeji.“

Co ještě nepochopíte?

„Já jsem si vždy vybíral do mužstva hráče, kteří vyhovovali mému stylu hry. Teď už to nejde: hráče vybírají prezidenti a agenti.“

Pracoval jste se spoustou hvězd. Jak jste k nim přistupoval?

„Normálně jako ke všem ostatním. Nikdy jsem nedělal rozdíly.“

Vysvětloval jste jim něco, když jste je nepostavil?

„Ne. Opravdoví hráči sami vědí, proč nehrají. Není třeba jim to vysvětlovat. Nikdo si přece nechce řezat nohy sám. Trenér vždycky postaví jedenáct hráčů, o kterých je přesvědčený, že tvoří nejlepší tým.“

Jak jste řešil případné porušení životosprávy?

„Případ od případu. Dotyčné jsem nenominoval k zápasům, dokud se nepolepšili. Pochopili to, protože hráči chtějí hrát.“

Chybí vám trénování?

„Nebaví mě netrénovat (usmívá se).“

Jak nyní trávíte čas?

„ Sleduju v televizi všechny další sporty. Když ne, jedu hrát golf. Nebo si chodím sednout na lavičku v parku, protože sedění na lavičce chybí (žertuje).“

Vrátíte se tedy na střídačku?

„Možnosti mám. Ale musím cítit, že to můžu dělat podle mě.“

Uvažoval byste o práci v Česku?

„Uvažoval bych o tom, ale nejdřív bych musel znát podmínky zevnitř. Vědět, jak se to tady dělá. Nemám velký přehled, co se děje v českých klubech.“

Ovšem české mentalitě by vás nikdo nemusel učit porozumět.

„Jsem pořád Čech.“