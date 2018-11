Chystá se velký přesun? Schick by mohl jít do Anglie, láká ho Arsenal

Londýnský velkoklub přišel o Dannyho Welbecka, který si v zápase Evropské ligy proti Sportingu Lisabon zlomil kotník a bude „kanonýrům“ několik měsíců chybět, a trápí ho tak nedostatek útočníků.

Ze zkušených hroťáků má kouč Unai Emery k dispozici pouze Pierra-Emericka Aubameyanga a Alexandra Lacazetta. Je tedy zřejmé, že v zimě bude lovit právě mezi útočníky. Kromě Football Italia spekuluje o příchodu Schicka i deník The Sun.

Patrik Schick přišel do AS Řím v létě roku 2017 jako velká posila ze Sampdorie Janov. Bohužel ho však postihla zranění a ve 34 zápasech, do nichž povětšinou nastupoval jako střídající hráč, zaznamenal jen tři góly.

Nyní se ale hovoří o stěhování do Londýna. Arsenal by mohl českého útočníka získat výměnou za Aarona Ramseyho. Budoucnost velšského středopolaře je totiž nejistá od doby, co vedení Gunners stáhlo nabídku na prodloužení jeho smlouvy a novou nepodalo. Zájem o jeho služby projevily Manchester United, Liverpool či AC Milán.

Zprávy z Anglie a Itálie ale vyvrátil Pavel Paska, útočníkův agent. „V tuhle chvíli na stole nic není, nikdo nemluvil se mnou ani s Patrikem. Jsou to jen spekulace, v tuhle chvíli to není na pořadu dne. AS má pouze dva útočníky, proč by tedy Patrika pouštělo? Zároveň to ale neznamená, že o něj není zájem z Itálie i dalších zemí,“ reagoval Paska pro deník Sport.