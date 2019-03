V Londýně frčí retro dresy. Zájem je o Slavii, za Cruijffa dáte 10 tisíc liber | iSport.cz

Někdo jde na Tower Bridge, jiný na figuríny do Madame Tussauds, fotbaloví blázni, v tom nejlepším smyslu slova, zase sem. Od grandiózního stadionu Wembley se jede metrem na Liverpool Street a pak deset minut pěšky.

Ten krám se jmenuje Classic Football Shirts. Už dlouho letí na netu, online si z jeho webu kupují fanoušci „retrodresy“ už zhruba jedenáct let. Některé je vyjdou dokonce na pět tisíc liber (150 tisíc korun), i na víc.

Malý obchod ve čtvrti na východě Londýna je speciální – jeho šéfové shromažďují staré klasiky, dresy z osmdesátých a devadesátých let až po ty současné. Právě ty letité zákazníky nejvíc přitahují.

„Začalo to před dvanácti lety v Manchesteru. Dva studenti, Matt a Doug, kteří studovali obchod, neměli moc peněz a chtěli samozřejmě nějaké vydělat. Jeden z nich byl velký sběratel dresů, měl toho doma kupu, druhý takový podnikavec,“ vypráví Cirian Gold.

On teď právě na pobočce v Londýně prodává a ti dva studenti jsou jeho kamarádi. Oni jsou boháči, co díky téhle srandě vydělávají mraky liber, Gold se k nim přidal teprve minulý rok jako pomocník.

„Když začínali, měli hromadu dresů, museli se kvůli tomu přestěhovat do skladu. A tam rozjeli s věcmi AC Milán. To byl průlom, prodávalo se všechno s „rossoneri“, třeba kalhoty, věci s Beckhamem, Ševčenkem. Když se vidělo, jak dobře to funguje, jak podnik na internetu roste, rozhodlo se, že v roce 2018 vzniknou i kamenné pobočky,“ vypráví Gold.

Takže jedna v Londýně, druhá vyrostla v Manchesteru. Je to pastva pro oči fotbalových pamětníků.

Jdete těsnými uličkami v malém obchodě, kolem vás dres Realu Madrid z roku 1986, Ajaxu z roku 1996, pak Barcelona 1994, starý Bayern Mnichov, Chelsea, prostě všechno.

I česká klasika.

„Teď nemáme na skladě ten z roku 1996, jenom na stránkách,“ projíždí Gold obrazovku a ukazuje parádní relikvii se jmenovkou obránce Jiřího Novotného. V obchodě visí jen originál z EURO 2012.

„Hodně se shání i Slavia Praha, ale je to velmi obtížné. Jsme prostě ve Spojeném království a málokdy máme tenhle sortiment k dispozici. Ale jsem si jistý, že kdybychom expandovali do Česka, Slavia půjde stoprocentně nejvíc na odbyt,“ říká Gold.

Takový dres vás vyjde v krámku na východě Londýna třeba na čtyřicet liber, na sto... „Ale máme tu i třetí variantu dresu Arsenalu, je nesmírně populární, ta stojí čtyři stovky,“ vypráví vedoucí pobočky.

Úplné klenoty si ale nechávají majitelé bokem. „Říkáme tomu Fabric Football Collection, kde máme třeba dres Johana Cruijffa, který jinak samozřejmě není možné mít. A spoustu dalších starých cenností,“ chlubí se Gold mimořádnou sbírkou, z níž jeden kousek může dosáhnout i na hranici deseti tisíc liber.

„Bereme to už jako módu, vrací se nám například éra roku 1990, ikonický design, který oblékal německý nároďák. Dneska v takových modelech klidně uvidíte ženu nebo muže a vyjadřuje tím svůj vlastní pohled na módu,“ přesvědčuje Gold, co je in.

V Anglii rozhodně obojí. Fotbal i oblečení.