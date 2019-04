Nejvíce vydělávající fotbalisté: Nečekaná jména i díky reklamám | iSport.cz

Lionel Messi má momentálně ze všech fotbalistů světa největší každoroční příjmy • FOTO: Koláž iSport.cz Kdo bude v čele žebříčku nejlépe placených hráčů se asi dá čekat. Věčné debaty, zda je lepší Lionel Messi, či Cristiano Ronaldo, se v tomto případě přiklání na stranu Argentince. Právě tyto dvě hvězdy fotbalových trávníků si klubovým platem a příjmy z reklam jako jediní vydělají ročně více než 100 miliónů eur. Jaká je ale v elitní desítce situace za nimi? Na seznamu, který zveřejnil server France Football, jsou překvapivě k nalezení i jména z japonské a čínské ligy.

Luis Suaréz, Barcelona (28 milionů eur) Celému žebříčku vévodí zástupci ze španělské La Ligy. A na Pyrenejském poloostrově také začínáme. Uruguayský kanonýr přestoupil do Barcelony v roce 2014 a rozhodně nezůstává za očekáváním. Za katalánský klub nasázel s přehledem již přes 100 gólů. I proto je za svoji práci řádně odměněn. V celkovém součtu si přijde ročně v přepočtu na 721 milionů korun. Foto Reuters

Ezequiel Lavezzi, Hebei Chine Fortune (28,3 milionu eur) Z deseti nejlépe placených mužů je to pravděpodobně nejpřekvapivější jméno. Argentinec se rozhodl již ve svých 30 letech pláchnout z fotbalové Evropy, aby okusil angažmá ve štědré Číně. Na asijském kontinentu v dresu Hebei Chine Fortune působí již třetím rokem a na příjem si rozhodně stěžovat nemůže. Na účet mu díky fotbalu a aktivitám s ním spojených každý rok přiteče 729 milionů korun. Foto profimedia.cz

Philippe Coutinho, Barcelona (30 milionů eur) Další zástupce giganta La Ligy, který své svěřence mohutně platí. Celkové příjmy brazilského šikuly dosahují výše 772 milionů korun. Zmíněný luxusní polštář peněz má navíc na další roky zajištěný, neboť smlouvu v Barceloně má až do roku 2023. Finančně se Coutinho mezi elitu vyšvihl po transferu z Liverpoolu, který se uskutečnil loni v létě. Foto Reuters

Alexis Sánchez, Manchester United (30,7 milionu eur) Ačkoliv je nyní třicetiletý ofenzivní tahoun na marodce, na finanční strádání si rozhodně stěžovat nemůže. Rudí ďáblové loňskou zimu přitáhli osmadvacetiletého Chilana z konkurenčního Arsenalu, což vyžadovalo rovněž lákavý plat. Toho se Sánchez dočkal měrou vrchovatou. V součtu všech příjmů je každý rok bohatší o 790 milionů korun. Foto Reuters

Andrés Iniesta, Vissel Kobé (33 milionů eur) V posledních letech se J1 League příliš nedařilo přitáhnout atraktivní hráče. Na začátku 90. let přišel do Japonska Gary Lineker či Brazilec Zico, pak vzbudil velký rozruch až loni v létě Andrés Iniesta. Někdejší špílmachr Barcelony zamířil do klubu, kde dříve působil i Pavel Horváth. A rozhodně nijak nestrádá. Celkové příjmy fotbalisty, který stále nosí „svoji“ osmičku, jsou přibližně 850 milionů korun. Foto profimedia.cz

Gareth Bale, Real Madrid (40,2 milionu eur) Kontrakt, který podepisoval takřka tři roky zpět, má Velšan u „bílého baletu“ až do konce sezony 2021/2022. Nicméně není jisté, zda si tyto roky u Realu vůbec odkroutí – dlouho se mluví o jeho odchodu. Momentálně ale stále platí, že jeho chlebodárcem je madridský klub, který na Balovi nikterak nešetří. Devětadvacetiletý levák si ročně spolu s penězi za reklamy vydělá přes miliardu korun. Foto Reuters

Antoine Griezmann, Atlético Madrid (44 milionů eur) Mistra světa z roku 2018 si ve španělském hlavním městě velice váží. Právě během šampionátu v Rusku si za své dlouholeté a přínosné služby vysloužil novou smlouvu. Šťavnaté soustu se mu snažilo hodit hned několik jiných velkoklubů, ale on zůstal loajální Atlétiku. A to se odvděčilo nemalými financemi. Včetně reklamních příjmů, které pocházejí například ze spotů na šampón světoznámé značky, si vydělá za rok miliardu a 133 milionů korun k tomu navrch. Foto Reuters

Neymar, PSG (91,5 milionu eur) Tady začíná jiná dimenze. V létě 2017 se stěhoval z Barcelony do PSG, čímž se stal nejdražším hráčem historie. Pařížský klub za něj tehdy vysázel 222 milionů korun. To značí, že ani Neymarův příjem nemůže být malý. A to skutečně není, oproti všem doposud uvedeným hráčů jde o diametrálně odlišné číslo. Navíc je velmi chtěnou osobou pro různé společnosti, které jeho tvář využívají v reklamách. I proto si dohromady ročně přijde na 2,35 miliady korun. Foto Reuters

Cristiano Ronaldo, Juventus (113 milionů eur) Když rodák z Madeiry přestoupil před sezonou do tradičního turínského celku, byla to jedna z věcí, která se nejvíce řešila. Jeho plat mají hradit zčásti – k jejich nevoli –zaměstnanci automobilky Fiat. Legendární CR7 si každých dvanáct měsíců vydělá 2,9 miliardy korun. K obřím příjmům mu ale dopomáhá také to, že své tělo propůjčuje všem možným značkám, které se samozřejmě ochotně revanšují. Jen jediný fotbalista si vydělá více než Ronaldo… Foto Reuters