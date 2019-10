Slavné značky v problémech: AC Milán na sestup, tápající United i Sparta | iSport.cz

Sparta není jediný velký tým, který se v lize potýká s problémy • FOTO: Jeden z největších klubů v zemi v potížích! To je titulek, který sedí nejen na fotbalovou Spartu, která prožívá podprůměrný vstup do sezony. I světové velkokluby, které donedávna vládly svým zemím i Evropě, se teď potácí přinejlepším středem tabulky, ne li dokonce těsně nad sestupem. Kteří giganti prožívají hrozivý start nového ročníku?

AC Sparta Praha (14 bodů po 11 kolech, 9. místo) iSport podcast: Proč zatím trenér Jílek nedokázal posunout Spartu dál? Druhý nejhorší start v historii samostatné české ligy a bodový zisk jen 42,4 procent. To jsou statistiky, ze kterých bijí na Letné na poplach. Tým, který měl pod dohledem sportovního ředitele Tomáše Rosického a nového kouče Václava Jílka dojít zpět na vrchol české ligy se po 11 kolech krčí až na 9. místě a sráží jej šílené defenzivní hrubice. Zdá se však, že výrazné změny nejsou hudbou nejbližší budoucnosti. „S Václavem Jílkem dál počítáme. Na současnou situaci změnou trenéra reagovat nebudeme, vůbec to nebylo na pořadu dne,“ sdělil Sportu ve svém prohlášení generální ředitel Sparty František Čupr.

AC Milán (6 bodů po 6 kolech, 16. místo) Zatímco úhlavní rival Inter se pod Antoniem Contem vyšvihl na první místo ligy a chce se s Juventusem prát o titul, AC řeší soužení na opačném konci tabulky. Slavný velkoklub je pod vedením ambiciózního Marca Giampaola, který v létě nahradil klubovou ikonu Gennara Gattusa, až šestnáctý, jediný bod od sestupového pásma! V lize táhne sérii tří proher v řadě, naposledy ztroskotal proti Fiorentině. "Těžko říct, jestli to byl poslední hřebík v Giampaolově rakvi," píše Kaustubh Pandey ve své analýze pro Football Italia. "Každopádně se zdá, že hráči neposlouchají žádné pokyny tohoto taktika a vůbec nebojují," dodává. Pro "Rossoneri" jde o nejhorší start od sezony 1938/39. To, že by milánský gigant prohrál čtyři ze šesti ligových klání, se tedy nestalo přes 80 let!

Manchester United (9 bodů po 7 kolech, 10. místo) "Ole's at the wheel!" skandovali s radostí fanoušci United v minulé sezoně, kterou legendární útočník Ole-Gunnar Solskjaer dokončil po Josém Mourinhovi. V té nové už by ho ale u pomyslného volantu nejraději neviděli. Tým, který ještě před pár lety v Anglii dominoval, je v tabulce až desátý a zažívá nejhorší úvod sezony v éře Premier League, tedy za posledních 27 let. "Dali mu smlouvu a důvěru, tak ho podporujte a nechte pracovat," říká o bývalém spoluhráči Solskjaerovi někdejší kapitán Red Devils Roy Keane. "Dejte mu čas na pár přestupních termínů. Že jsou před nimi další těžké dny? To si pište. Ale musí to vydržet," dodal.

RSC Anderlecht (6 bodů po 9 kolech, 13. místo) Hrající trenér Vincent Kompany s asistentem z rezervy City, posily z Anglie Nacer Chadli a Samir Nasri, co může v Bruselu dopadnout špatně? No, zdá se, že úplně všechno. Slavný Anderlecht až v 6. kole zaznamenal svoji první, ale taky stále jedinou ligovou výhru, a je až třináctý. Že Kompany musel dočasně opustit trenérskou sesli ve dny zápasu, aby se mohl věnovat naplno hraní, aby se následně opět zranil, to už je takový smutný detail. Před stadionem už se dokonce shromažďují naštvaní fanoušci a požadují, aby Kompany s trénováním přestal úplně, ne jen přenechával úkoly asistentovi v den zápasu. "Kompany je jen člověk, i když dobrý fotbalista. Ale myslí si, že je bůh," tuší bývalý hráč Anderlechtu Marc Degryse. "Někteří lidé jsou rádi, když mají plno práce, ale nic se nesmí přehánět. Kompany by se měl zamyslet," dodává.

AS Monaco (9 bodů po 8 kolech, 12. místo) Tři zápasy, dvě prohry, jedna remíza a v každém utkání jedna červená karta. Tak vypadal hororový start Monaka do nové sezony Ligue 1. Tým Leonarda Jardima, který jeeště v roce 2017 vyhrál titul, se sbírá po ročníku, ve kterém skončil těsně nad sestupem. A zase to nevypadá dobře. Monačtí jsou ale až dvanáctí a náskok na sestupové pásmo činí jeden jediný bod. Tým zatím ze dna nedokázal zvednout ani hvězdný středopolař Cesc Fábregas, ani kanonýr Wissam Ben Yedder. V posledních dvou kolech ale konečně dokázali vyhrát, tak třeba se přece jen blýská na lepší časy.