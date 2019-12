TOP 50 fotbalových výroků: Haškova bomba, vzkaz Messimu i hlášky o sexu | iSport.cz

Hotovým kobercovým náletem vzal žebříček nejlepších výroků českého fotbalu za rok 2019 celkový vítěz Martin Hašek. Bývalý trenér Bohemians 1905 měl přinejmenším v tomto ohledu mnohem lepší formu než jeho svěřenci... Mocným generátorem pozoruhodných citátů bylo i tažení Slavie Evropou, tradičně se rozjel exkarvinský kouč František Straka a známý rétor Josef Csaplár, z jehož angažmá ve Zlíně zbyly hlavně ty... hlášky. Projděte si celé pořadí od 50. do 1. místa!

František Straka po prvním zápase baráže nevěděl, že Karviná vyhrála... To bylo 2:2, přesvědčoval reportéra ČT sport.

Jihlavě sice odvolali remízový gól, ale ne všichni to zaregistrovali. Výhru Karviné 2:1 mu tak zajistil až TV reportér.

Sparťané hulákali tak hlasitě, že to dolehlo až do auta sportovního ředitele…

Slávisté radu spolukomentátora ČT v prvním čtvrtfinále EL nevyslyšeli a bod G nenašli. Klid, to se stává běžně…

Guélor Kanga se raduje z gólu do sítě Mladé Boleslavi

Uspět v takové konkurenci na přestupovém trhu, to už pomalu hrozí mezinárodním konfliktem.

Tomáš Malinský se po pádu ve vápně dožaduje penalty, vedle něj Matěj Hanousek, který žil dlouho v přesvědčení, že byl faulován on

Předsezonní výhled „klokanů“ na umístění do 10. příčky sliboval boj o účast v pohárech. Zatím musí mít jiné chutě.

Slávistického obránce čekaly týmy maximálně z poloostrova, ale nakonec to díky Chelsea vyšlo – a všichni přežili ve zdraví.

Největší problém sparťanských koučů je, že by za ně měly mluvit výsledky…

V únoru sice Plzeň nachystala Slavii 2:0, ale žádná vrba neroste do nebe.

Host pořadu Dohráno zhodnotil vizáž Pavla Vrby. A to bývala v Plzni smečka vlků…

Legendární Karel Brückner si při výročí 100 let od založení fotbalové Sigmy Olomouc vychutnával ohromný aplaus publika

I když se to na první pohled nezdá, v některých ohledech zůstala Sparta železná. Dobrou chuť.

Jak se ukázalo po remíze Slavie 1:1 v Opavě, bývalý ministr obrany by se uplatnil i na rezortu školství.

Jabloneckého kouče nadzvedla zpackaná šance Jana Matouška. Do obrany s ním, ať se něco naučí!

Herec a známý fotbalový fanoušek se mýlí: taky to vždy nedopadne dobře. Akorát zápas nepřetočíte.

UEFA mafia?! Možná, ale platí celkem dobře. A cinká to nejen v kase jabloneckého šéfa.

Exslávistický záložník Alex Král je na hřišti zkrátka nepřehlédnutelný. Bůh ví, co tam ještě má!

Bývalí hráči Sigmy Olomouc a české fotbalové reprezentace se sešli na Andrově stadionu u příležitosti 100 let od založení klubu

S oslavami, navíc předčasnými, na slavného kouče nechoďte. Ani při exhibici v Olomouci. Ale mohlo by být i hůř.

Po zápase se Slavií by kouč Bohemians nejraději spláchl doh… video.

Jan Bořil trefil loktem Lionela Messiho, v televizi to pobaveně komentoval

Záložník Liberce nevěřil, jak Zbyněk Proske ušetřil v Plzni od červené Romana Hubníka. To by se jeden začal opakovat.

6. KAREL BRÜCKNER

Juventus byl jednou na padesát procent, to vím. Já jsem tam chtěl a oni mě ne.

Podobně to má spousta tuzemských trenérů, ale u jednoho (by) v „Juve“ prohloupili. Co s tím, Grande Paolo?