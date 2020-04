TOP seriály o fotbale: Sunderland Till I Die, Maradona a další | iSport.cz

Jak si zkrátit chvíle bez fotbalu? Třeba povedenými seriály o Slavii, Carlosu Tévezovi či Sunderlandu • FOTO: koláž iSport.cz Už přes měsíc si musí fotbalový fanoušek zvykat na víkendy bez ligových zápasů a prostředky týdne bez evropských pohárů. A protože se na jaře nedočkáme ani vesnických soutěží, kde teče pivo proudem a udírna voní široko daleko, máme pro vás pár tipů pro zlepšení „karanténní“ nálady. Vybrali jsme pět snadno dostupných fotbalových seriálů, které si užijete i bez znalosti cizího jazyku. Jde o mix z celého světa: vášeň v Anglii, drsnou Jižní Ameriku či úspěchy Slavie.

Dycky Sunderland dvě řady, čtrnáct dílů

Hodnocení na ČSFD: 91 % Tradiční anglický klub Sunderland se topí v problémech navzdory tomu, že se může opřít o podporu fantastických fanoušků. První série z dílny Netflixu monitoruje sezonu 2017/18, tedy ročník, kdy po deseti letech sestoupil z Premier League. Povede se mu vrátit zpět, nebo bude na drsném severovýchodě ještě horší nálada? Druhá řada pokrývá následující sezonu 2018/19, kdy se „černé kočky“ hned dvakrát objevily ve slavném Wembley. Jde o parádní vhled do zákulisí velkého klubu v krizi včetně přestupových jednání, problémů s naplněním rozpočtu či sondy do duše věrných příznivců. Sunderland Til I Die? Jde o parádní vhled do zákulisí velkého klubu v krizi • Foto Netflix

Apache: Carlos Tevez a jeho život jedna řada, osm dílů

Hodnocení na ČSFD: 87 % Čekáte poklidný fotbalový příběh Carlose Téveze o tom, jak se talentovaný útočník dostal do argentinské reprezentace, obou klubů z Manchesteru či Juventusu? Pak budete překvapeni. Vlastně ne – šokováni. Jde totiž o velmi drsnou životní adaptaci, ve kterém hraje hlavní roli chudinská čtvrť Fuerte Apache v Buenos Aires a vše, co k ní patří: násilí, vraždy, gangy, drogy... Prostě jihoamerické peklo. Netflix se pustil do skvěle natočeného díla s výbornými hereckými výkony a strhujícím tempem. Nic pro slabé povahy! Naopak potěší i nefotbalové diváky. Carlos Tévez v dresu Manchesteru City • Foto Profimedia.cz

Totální sezona jedna řada, osm dílů

Hodnocení na ČSFD: 91 % Jedna vynikající domácí záležitost: fantastická sezona 2018/19 v podání Slavie završená doublem a postupem do základní skupiny Ligy mistrů je zachycená osmi díly na klubovém YouTube kanálu. Unikátní dokument připomíná klíčové okamžiky celého ročníku a hlavně odhaluje, co se v Edenu kolem party kouče Jindřicha Trpišovského dělo pod pokličkou. Zákulisí ukazuje nejen enormní tréninkové dávky, ale i lidskost normálních kluků či nefalšované emoce. A samozřejmě zasloužené oslavy. To vše v kombinaci dobré práce s kamerou, perfektního střihu a dramatické hudby. Na Totální sezonu nyní navazuje Made in Eden v produkci O2 TV Sport. Made in Eden připomene cestu pražské Slavie Ligou mistrů

Maradona v Mexiku jedna řada, sedm dílů

Hodnocení na ČSFD: 75 % Fotbalová legenda se v září 2018 překvapivě ujala pozice hlavního trenéra v druholigovém mexickém klubu Dorados. Vydržel jedinou sezonu, ale emocionálně stála za to. A právě o tom je sedmidílný projekt Netflixu. Maradona vytáhl tým ze spodku tabulky svým specifickým charismatem až do bojů o postup, ale ten ani nadvakrát nevyšel. Oficiální důvod konce? Zdravotní důvody, což tento dokument jasně dokazuje. To vše v sídle drogového kartelu Sinaloa... Legendární Argentinec Diego Maradona • Foto Profimedia.cz