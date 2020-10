"Lavi" Štáfek láká na film Vyšehrad: Rosický bude excelentní, protože...

Jakub Štáfek se zase jednou převtělil ve své alterego a zneuznaný fotbalový talent Julia Lavického. Tentokrát se „Lavi“ řítí rovnou do filmu a slibuje nálož humoru, která bude bavit i lidi, co původní seriál nesledovali. „Je to Blbý a blbější v novém kabátě.“ Zahrál si i Tomáš Rosický, Jan Koller, Jakub Voráček a spousta dalších hvězd ať už z fotbalové nebo hokejové reprezentace.

V chystaném filmu budou Lavickému přihrávat i Jakub Voráček, Ondřej Pavelec, Jan Koller, Václav Kadlec a spousta dalších sportovců. Na natáčení na vyšehradský stadionek dorazil i Tomáš Rosický. „V tý dnešní zvláštní době je celkem nadliskej úkol někam někoho vytáhnout, ale snažím se to dělat pro ně, aby byli v pohodě, bezpečí a aby je to bavilo. A Tomáš Rosický bude excelentní, protože je to sparťan,“ slibuje Jakub Štáfek.

Cesta od seriálu k filmu byla dlouhá a chvílemi už to vůbec nevypadalo, že vznikne. Nakonec se i ve ztížených podmínkách točí. Výsledek má být dospělejší, ale zároveň plný humory, někdy i prvoplánového.

Vedle profiherců se před kamerou ukáže i spousta sportovců. Ať už současných nebo bývalých. „Jsem nadšený z Patrika Bergera s Vláďou Šmicerem, to jsou i úžasní herci. Jsou tam i Honza Koller, Venca Kadlec a spousta dalších. Pak tam máme spoustu kluků z NHL. Tlustý, Voráček, Pavelec, Gudas, Mrázek a spousta dalších,“ snaží se Štáfek na nikoho nezapomenout. Do kin by se mohl Lavi, pokud vládní opatření dovolí, přiřítit v únoru.

Vyšehrad bude mít svůj film! Jak vypadalo natáčení? Musel se Štáfek sžívat s Lavim?