Lavi proti Slavii. Tah majitele, já jsem jen trenér, řekl kouč Vyšehradu | iSport.cz

Do hry se dostal v 82. minutě. Známý herec Štáfek s jmenovkou Lavický na zádech vystřídal Elvise Mashikeho a postavil se na hrot útoku Vyšehradu. K míči se během své epizodní role pořádně dostal v podstatě jen, když vykopával ze středového kruhu po osmém inkasovaném gólu. „Bylo to krátký. Čekal jsem, že tam půjdu na dýl,“ prohodil Štáfek po zápase. Původní záměr prý ovlivnilo vyloučení Vejvara, kvůli kterému druholigový nováček dohrával v deseti, a „Lavi“ tak musel čekat na střídačce.

Fanoušci Slavie jej na hřišti přivítali pískotem, zazněl i pokřik smrt Spartě. Právě v klubu z Letné promarněný talent Lavický v seriálu působil, sám Štáfek mu fandí. Proto si do něj příznivci nezapomněli rýpnout. „Sparta hraje 1:1,“ ozvalo se posměšně z tribuny v narážce na vývoj utkání Kangy a spol. v Jihlavě.

Z kabiny Vyšehradu šly před zápasem zprávy, že hráči ani realizační tým z nečekané posily na poslední chvíli zrovna nadšení nejsou. „Byl to tah pana majitele. Já jsem pouze trenér. Přistoupili jsme k utkání, abychom ho důstojně odehráli. Tah s Lavickým možná Slavii mohl rozhodit, ale to se nestalo. Je to PR akce klubu, my jsme ji respektovali,“ podotkl trenér Roman Veselý.

Osobní postoj ani názor kabiny však příliš ventilovat nechtěl. „Těžká otázka, kterou bych nerad komentoval,“ uvedl. Štáfek přišel přímo na zápas bez jakéhokoliv předchozího tréninku. „Bylo to o pár posledních minutách. Nikdo nechtěl, abychom znevažovali pohár nebo Slavii. To vůbec. Slavii respektujeme. Z pohledu klubu to byla marketingová akce,“ doplnil Veselý.

Ovšem „Lavi“ vlastně zabral místo na hřišti jednomu ze stabilních členů kádru Vyšehradu. Ten by si za normálních okolností mohl užít výjimečný duel proti účastníkovi Ligy mistrů, jenže teď se na hřiště kvůli limitu tří střídaní nedostal. „Myslím, že je to hodně těžké pro mladé hráče, které tu máme. Každý to utkání chtěl hrát,“ připustil Veselý.

Ve slávistickém táboře nečekaného protivníka nijak zvlášť neřešili. „Hráli jsme soutěžní zápas. Záleželo nám na našem přístupu, který kluci měli dobrý,“ řekl po suverénní výhře 8:0 asistent Jindřicha Trpišovského Jaroslav Köstl.

Triumf řídil útočník Milan Škoda, který už za první poločas nasázel čtyři góly. „Na začátku jsem si říkal, že je možná hloupé, když Vyšehrad jde hrát proti Slavii a udělají si z toho takovou show. Ale když jsem pak seděl na lavičce a on střídal, docela mě to pobavilo. Ve finále to bylo vtipné,“ prohodil střelec, kterému se ve středu narodil druhý syn Matias.

A nešlo tedy o znevážení poháru? „Svým způsobem trochu ano, to ale není úplně otázka na nás. Vyšehrad se takhle rozhodl. Na druhou stranu, jestli má registračku, tak proč by nemohl hrát. Je to jejich věc,“ uzavřel akci „Lavi“ Köstl.

