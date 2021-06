Trenérské rošády u gigantů: návraty do Realu i Juventusu. Ožije Mourinho?

Trenérské rošády zatím převyšují hráčské transfery • FOTO: koláž iSport.cz

Kam přestoupí Kylian Mbappé či Erling Haaland? Koho uloví Pep Guardiola do City? A jak moc nablýskaná bude soupiska Barcelony v příští sezoně? Kdepak! Na zodpovězení těchto otázek si ještě počkáte. Momentálně stojaté vody čeří elegáni v oblecích a fajnšmekři v teplákovkách. Elitní bafuňáři jedou naplno. Carlo Ancelotti se vrací do Madridu, odkud jej před lety vyhnal Florentino Peréz. José Mourinho zkusí oprášit vítěznou DNA v AS Řím a Julian Nagelsmann jde ve 33 letech na životní prověrku do Bayernu Mnichov.