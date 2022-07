Šéf Fevoluce o Fouskovi: Nestojí o spolupráci. Minulost ve FAČR? Naivita

V říjnu 2020 byl jedním ze zakládajících členů Fevoluce, spolku, jehož cílem je obroda českého fotbalu po hrůzostrašné vládě Romana Berbra a spol. Necelé dva roky poté však nejen on, ale i celá iniciativa, jež pomohla do předsednického křesla Petru Fouskovi, poznávají, že změna poměrů bude hodně složitá. „Ale nemyslím si, že by Fevoluce ztrácela sílu,“ říká Ondřej Lípa, výkonný šéf Fevoluce a někdejší komentátor České televize.

V jakém stádiu se Fevoluce nachází?

„Fevoluce vygenerovala za dva roky spoustu zajímavých a kvalitních lidí. A teď nemluvím o jádru Fevoluce, ale o lidech, kteří k ní postupně přicházeli a jsou ze všech sfér společnosti – starostové, ředitelé firem, ajťáci, právníci, finančníci… Současně všichni mají hrozně rádi fotbal. Je to čerstvá krev, kterou Fevoluce ve fotbale chtěla.“

Ale utekl jste mi trochu z otázky. Kde se nacházíte?

„V současnosti jsme v reflexi. Mohli jsme si vyzkoušet věci, o kterých jsme v době, kdy jsme začínali s Fevolucí vůbec nepřemýšleli. Je to pro nás velké prozření a ponaučení. Ale nevnímáme to, že bychom byli poražení.“

Jenže dost lidí si to myslí.

„Já si to nemyslím. Jakou sílu máte na mysli? Na valné hromadě rezonovala témata transparentnosti a provoleb. Pro nás jsou provolby v ČFL a v divizích nejmíň demokratickým prvkem v rámci volebního systému. V českém fotbale se pořád mluví o příkopech, takže proto, abychom zakopali příkopy, musíme v první fázi zrušit provolby v divizích a v ČFL. Když někteří lidé tvrdí, že Fevoluce rozděluje, tak přesně tahle snaha je náš protiargument. Chceme spojovat, proto chceme, aby volily všechny mančafty ČFL a divizí. Aby díky tomu byla odstraněna ta největší nedemokratická část volebního systému. A nezapomeňme, že v české komoře na valné hromadě provolby a transparentnost prošly. Česká komora po velké době ukázala celistvost a schopnost dohodnout se na proreformních demokratických krocích. Zásluhou Fotbalové evoluce, ne Petra Fouska nebo někoho jiného.“

Ale celkově tahle změna neprošla. Proč?

„Mediálně se nás pokusili před valnou hromadou oslabit, co to šlo. Třeba jeden článek dva dny před valnou hromadou měl za zdroj FAČR. Byl postavený na základě údajného podnětu disciplinární komisi, který v tu dobu ani neexistoval. Můžu se tedy domnívat, že za tím byla snaha FAČR a konzervativních stran F-evoluci znedůvěryhodnit. Pak došlo v médiích i k obvinění, že jsem si měl říct až o dva miliony korun Čistému fotbalu na propagaci. To je naprostá zvrácenost. V den valné hromady si člen Čistého fotbalu po dvou letech vzpomene, že jsem po něm chtěl dva miliony a že jsem chtěl vstoupit do spolku Čistý fotbal? To absolutně není pravda!“