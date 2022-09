Síla, dech a mysl, jóga aktivuje vše. Cvičí ji Haaland, Salah i Jágr

Jóga a profesionální sportovci, to jde k sobě. Denně ji cvičí i ty největší fotbalové hvězdy jako Cristiano Ronaldo či Mohamed Salah. Pomáhá jim udržovat se ve formě. Těla jsou jejich pracovní nástroje, musí o ně pořádně pečovat. Propojení fyzické části s vlastní myslí a správným dechem tvoří komplexní celek, který má pozitivní vliv na výkony. V tématu iSportLife magazínu nahlédneme do světa, jenž vznikl před tisíci lety v Indii tím, že lidé začali meditovat.

Sepjal ruce a zavřel oči, zvedl levou nohu a opřel jí o pravou.

Namaste.

Slavná tribuna Kop na Anfield Road se v ten den poklonila svému egyptskému králi, jako už poněkolikáté. Ale tohle bylo přece jen trochu jiné. Fotbalový útočník Mohamed Salah vstřelil za Liverpool spoustu nádherných gólů, jen málo z nich však bylo tak ohromujících jako trefa proti Chelsea v dubnu 2019. A jen málo oslav bylo tak památných.

„I am yoga man,“ reagoval Salah na otázku reportérů, proč slavil v pozici stromu.

Erling Haaland, norský kanonýr Manchesteru City, zas po jedné z tref ještě v dresu Borussie Dortmund usedl do polohy lotosového květu.

Salah, Haaland, ale i Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic či Gareth Bale. Všichni mají obrovský talent, fantastické fotbalové kvality, vyrýsované postavy. A všichni považují jógu za nezbytnou součást své tréninkové rutiny. Budují si tím větší fyzickou i psychickou odolnost.

Trénink, zdravá strava, kvalitní spánek i regenerace. Ani jednu ze složek, které pak tvoří výkon v utkání, nelze zanedbat.

Jógu pravidelně cvičí i třeba hvězdy z minulosti David Beckham, John Terry či Ryan Giggs. „Byla jedním z hlavních důvodů, proč jsem mohl hrát i po čtyřicítce,“ pochvaloval si Giggs. A hráčů - jógínů přibývá stále víc a víc.

Proč jsme nezačali dřív…

Prastaré učení z Indie, na jehož počátku byly především meditace, propojuje tělo s myslí. Jaké výhody vlastně cvičení jógy přináší?

„Je jich tolik. Ale je těžké to vysvětlit, pokud jógu nepraktikujete. Věřím však, že může nejen prodloužit kariéru hráčů, ale také změnit jejich myšlení,“ řekla pro goal.com instruktorka jógy Debbie Baisleyová, která vede studio The Yoga Bee v Manchesteru. Předtím absolvovala různá školení a workshopy po celém světě, včetně Dubaje, Bali či USA.

Proč cvičit jógu (aneb co tím získáte nebo se naučíte) 1) zpevnění těla 2) účinné protažení 3) prevence zranění (ne 100%) 4) správné techniky dýchání 5) lepší stabilita a koncentrace 6) větší klid a trpělivost

Nejdřív se s ní zastavíme u fyzické stránky. Čím je cvičení jógy prospěšné sportovcům? „Zvyšuje flexibilitu, rozsah pohybu člověka, takže třeba pro fotbalisty je zřejmé, že jim to pomůže. Snižuje se tím riziko zranění, může to pomoci prodloužit krok hráče a je to také skvělé pro sílu středu těla.“

Pracuje s řadou fotbalistů. A směje se při vzpomínce, jak byla většina z nich ze začátku skeptická, načež rychle změnila názor. „Mám současné i bývalé hráče, mladé i starší. A všimla jsem si, že ti zkušenější, kteří hrají fotbal už dlouho a jógu začínají zkoušet teprve teď, si přejí, aby to udělali už dřív.“

Podobně hovořil i Jaromír Jágr, česká hokejová ikona a druhý nejproduktivnější hráč historie NHL. Také on zkusil jógu až na sklonku kariéry. I když, u něj vlastně nikdo netuší, kdy ten konec nastane…

„Vím, že kdybych se tomu věnoval víc už dřív, byl bych úplně někde jinde. Ale platí, že my lidé jsme líní, vždycky si najdeme radši výmluvy než důvody,“ prohlásil před dvěma lety.

Přitom on sám umí výtečně obelhávat čas, v padesáti stále aktivně hraje hokej. V příští sezoně by měl znovu nastupovat za Kladno v extralize.

Dřív byl fotbalista či hokejista, který se věnuje józe, spíš výjimkou. V současnosti už v zahraničí najdete několik špičkových evropských klubů, které zaměstnávají specializované instruktory jógy. Lekce jsou pro hráče dokonce často povinné.

Ve většině případů ale sportovci stále dávají přednost individuálnímu cvičení. Podobné je to i v České republice, kde je to spíše záležitostí jednotlivců.

Jóga zahřeje tělo lépe

Každému také vyhovuje něco jiného. Co vám ale řekne každý instruktor jógy, hlavní je, aby se stala součástí vašeho života, vaší rutiny, vašeho dne. Potom může být i nezbytnou součástí zotavení po zranění, nebo když máte nějaké zdravotní problémy. Protože tělo protahuje i posiluje.

Sport představuje obrovskou fyzickou zátěž. Často hráči musejí podstupovat různé operace, aby mohli pokračovat v kariéře dál. Dřív nebo později je to ale stejně dožene. K Baisleyové aktuálně docházejí na lekce dva fotbalisté, kteří museli kvůli zranění předčasně skončit: „Jednomu je teprve třicet, což vám asi řekne vše.“

Ze začátku může stačit cvičit jógu třeba jen dvakrát do týdne na jednu hodinu, a už po krátkém času můžete vidět výhody a naučit se dovednosti potřebné k tomu, abyste se mohli posouvat dál.

Baisleyová také doporučuje jógové protažení zhruba 15 minut před zápasem. Možná někdo namítne, že strečink je přece součástí přípravy sportovců už dávno. Ale pozor. Je v tom rozdíl…

„Jógou se zahřeje tělo mnohem lépe než při spoustě rozcviček, které jsem viděla,“ řekla. Zároveň ale upozornila: „Nedoporučovala bych, aby hráč před zápasem nebo tréninkem dělal zvlášť namáhavou jógu, ale třeba takový Pozdrav Slunci (jedna ze základních sestav cvičení v józe) může být opravdu prospěšný a dá se zvládnout za méně než deset minut.“

Existuje mnoho různých stylů jógy, z nichž všechny mají své výhody. Baisleyová praktikuje především její dynamickou formu, díky níž je každá lekce jiná a zábavná pro všechny studenty bez ohledu na jejich úroveň.

A co je podle ní nejlepší pro fotbalisty? „Myslím, že to, co jim prospívá, je něco jako hlubší protažení v pomalejším tempu. Jin nebo power jóga, kde držíte pozice, ale ne příliš dlouho. Hodně pracujeme na rovnováze, dřepech na jedné noze a držení stromu (jako byl ten Salahův). Fotbal je nevyvážený sport, kopete jednou nohou více než druhou, hodně měníte směr, takže zlepšení základní síly a rovnováhy může být nesmírně prospěšné.“

Pomocník na stres

Svět profesionálního sportu s sebou přináší kromě slávy, úspěchů a pohádkových peněz také hodně stresu. Snahou by mělo být co nejvíc ho odbourávat. A jsme zase u jógy.

„Určitě se dá použít například k tomu, abyste byli klidnější, ke snížení stresu. Cvičení jógy pomáhá také snižovat srdeční frekvenci, takže máte kardiovaskulární výhody. Pak je tu větší soustředěnost, koncentrace, rychlejší zotavení a zlepšení spánku,“ vypočítává Baisleyová.

„Musím říct, že není náhoda, že lidé, kteří dělají právě jógu, jsou klidnější, vyrovnanější, mají absolutní nadhled, vypadají navíc minimálně o patnáct let mladší, než jsou,“ přidal svůj postřeh Jágr. „Nikdy jsem to nezkoumal detailně, ale přijde mi, že jóga vyvolává proudění energie. Na tom je to podle mě založené. Protože všechno na světě je energie. A cviky, které jí pomáhají rozproudit, nejsou náhoda. Kdykoliv potkám člověka, který se zabývá podobnými věcmi, hned to na něm poznám. Jsou klidní, vyrovnaní. Jak už jsem říkal – to není náhoda.“

Třeba současný trenér Tottenhamu Antonio Conte se už delší čas věnuje józe a meditaci, pomáhá mu to podle jeho slov udržet klid i během vypjatých zápasů. Dřív měl problémy udržet pod kontrolou emoce, což se teď změnilo.

„Jóga mi pomáhá lépe spát po večerních zápasech,“ nechal se zas slyšet obránce Betisu Sevilla Hector Bellerin, bývalá dlouholetá opora Arsenalu.

Hlavně dýchej. Dýchej!

„Hrát fotbal nebo jakýkoli profesionální sport je samozřejmě docela stresující. Je tam velký tlak a psychická zátěž. A pokud se učíte techniky dýchání a koncentrace, musí to být přínosem,“ otevřela téma dalších výhod cvičení jógy Baisleyová.

Správné dýchání je moc důležité. Přitom je to pro většinu lidí velká a podceňovaná část života. „Je to jedna z věcí, které si neustále říkám po celý den: Dýchej, dýchej!“ zdůraznila lektorka. „Spousta lidí dýchá z hrudi, protože jsou ve stresu. Nedýchají ze žaludku, takže se jejich plíce nenaplňují. I tohle může jóga lidi pomoct naučit.“

Přitom o ní pořád panuje spousta zkreslených představ. Jednou z chyb je myslet si, že je jednoduché propracovat se k různým ásánám (pozicím) a hlavně se v nich na určitý čas udržet. A přitom plynule dýchat. „I když to tak nemusí vypadat, jóga je dost náročná,“ tvrdí Jágr.

„Panuje o ní spousta mylných představ – že je většinou pro ženy, nebo že jsou to lidé, kteří jen sedí a zpívají ohm. Ale hlavně si mnozí lidé myslí, že je to snadné. Což opravdu není. Fotbalisté, se kterými jsem pracovala, to velmi rychle zjistili,“ usmívala se Baisleyová.

Jaromír Jágr je jasným důkazem, že když se člověk snaží věnovat sám sobě, dokáže obelhávat čas i věk. A to i díky józe. • Foto Zalando

Učitelka síly a flexibility

Ze hřiště na závěr odbočme ještě krátce i na led. Hokej je samozřejmě hodně odlišný od fotbalu, těla hráčů zvládají během sportovních výkonů jiný nápor. Ale jóga může stejně účinně pomáhat i jim. Stejně jako atletům a spoustě dalším.

V NHL je asi nejznámějším jógínem Ryan O’Reilly. Jednatřicetiletý útočník St. Louis, se kterým vyhrál v roce 2019 Stanley Cup. Během kariéry měl jen jedno vážnější zranění, jinak je stabilní oporou týmu, ve kterém zrovna hraje.

Už od pěti let využívá speciální tréninkové metody pod vedením otce Briana, kouče profesionálních sportovců. Ten zkoušel jeho mysl tím, že během cvičení na něj a jeho staršího bratra Cala chrlil matematické a logické otázky, na které museli oba odpovídat. Zároveň při tom drželi hokejku a pracovali na rovnováze.

„Ty rychlé otázky během tréninku mi pomohly rozvinout lepší hokejový smysl, umožnily mi myslet a jednat současně na ledě,“ řekl Ryan v rozhovoru pro Sportsnet.

Zdokonalovat se pak začal s pomocí jógy, u které také pracujete na lepší stabilitě, spousta pozic je balančních. A spojujete při tom daný cvik a správný dech, tedy musíte myslet na dvě věci najednou.

Některá videa z cvičení Ryana O’Reillyho si můžete prohlédnout na twitterovém účtu jeho otce. Bývalý hráč Colorada či Buffala tak třeba stojí na kladině pár centimetrů nad zemí a praktikuje jógu. Táta mu říká pokyny, co má dělat. Vidíte, jak je naprosto soustředěný a provádí téměř dokonalé pohyby, zároveň stíhá i komunikovat. A nespadne.

Józe se věnuje aktivně už dlouho, procvičuje jí před každým zápasem. „Naučil jsem se ovládnout svůj dech, mysl i fyzickou stránku najednou. Je to i hodně o síle středu těla,“ tvrdí. „Jóga pracuje se všemi vlákny a tkáněmi těla. Hráči se při hokeji často zraní, protože jsou zkrácení a nemají sílu a flexibilitu. Jóga je učitelkou síly a flexibility, vše aktivuje.“

Benefity může přinášet jak sportovcům, tak i lidem v běžném životě. Není samozřejmě jediná. Oblíbené je také cvičení pilates, v rámci přípravy profesionálních klubů jsou časté funkční tréninky. Možností, jak posilovat své tělo a zdraví, je hodně.

Ale kdo pronikl do jógy trochu víc, nedá na ní dopustit. „Stává se větší součástí klubů a rutin hráčů, protože jak říkám, výhody jsou obrovské,“ uzavírá lektorka Baisleyová.