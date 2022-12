Dobiáš o Pelém: Nechtěli jsme ho ani faulovat. Víťa v bráně jen koukal...

Potkal fotbalového krále. Karol Dobiaš, slavný to obránce Trnavy či Bohemians, si proti Pelému, jenž zemřel ve čtvrtek, zahrál na mistrovství světa v Mexiku v roce 1970. Brazílie tehdy smázla Československo, prý černého koně turnaje, jasně 4:1.

Nezapomene, jak Pelé, filuta a šikula, málem zaskočil brankáře Ivo Viktora ranou z půlky hřiště. „Šlo to tak půl metru vedle. Pane, to by byla trefa,“ usměje se dnes pětasedmdesátiletý Karol Dobiaš. „Ale nakonec nám dal krásný gól,“ vybaví si brazilský úspěch číslo dvě, tedy nakonec vítězný.

Pelé zemřel. Vzala vás ta zpráva?

„Byl jsem si koupit noviny, beru každé ráno Sport. U snídaně si v klídku čtu o Pelém. Věděl jsem, že je nemocný, ale samozřejmě mě to zasáhlo. Smrt si nevybírá. Je to smutné, ale život jde dál. Byl o sedm let starší než já.“

Potkali jste se na šampionátu v Mexiku. Byla Brazílie o tolik lepší, jak říká výsledek 4:1 pro ni?

„Nezvládali jsme dýchat. Mně bylo dvaadvacet let a od osmdesáté minuty jsem měl tmavo před očima. Hrálo se v Guadaljare, která je v nadmořské výšce jako Sněžka. Přitom jsme předtím byli na soustředění v nížině, do Guadalajary