Skuhravý o „zázraku“ z Podbrezové, ambici vést velký tým či Kabongovi

Christophe Kabongo by mohl reprezentovat Česka na EURU do 21 let

Bylo čtvrté místo Podbrezové v předchozím ročníku senzací?

„Druhou ligu jsme suverénně vyhráli a byla očekávání, že se můžeme pohybovat někde v popředí tabulky nejvyšší soutěže. Zařadili jsme se za ekonomicky silnou trojku, což byl z mého pohledu velký úspěch. Ale furt ve mně zůstane pocit, že jsme byli v baráži o Konferenční ligu okradeni. Už se mi to stalo podruhé. Poprvé na Dukle, kdy se kvůli covidu o postup do první ligy vůbec nehrálo. My jsme přitom byli nachystaní, měli jsme nejlepší sportovní formu. Vím, že se nás všichni báli, nikdo nás do baráže nechtěl.“

Co se vám nelíbilo na souboji play off o EKL s Ružomberkem (0:3)?

„Byly nefotbalové, neregulérní podmínky. Na hřišti stála voda a rozhodčí to pustil. Tím se naše šance zmenšily. Kvůli našemu způsobu hry jsme udělali v rozehrávce dvě chyby. Mrzí mě to hlavně kvůli hráčům.