Trojan, Lavi a Kovář? Legenda Sigmy slaví 50, řeší se třístý start v lize

Reutlingen, Hansa Rostock, ale hlavně Sigma Olomouc. Kariéra Michala Kováře je spjata zejména s Androvým stadionem. A byť se dnes Google neoblékl do modrobílé barvy, ale vzdává hold skladateli Antonínu Dvořákovi, bývalý obránce slaví rovněž. Kovář má padesát let.

A taky má 299 ligových startů v hanáckém dresu. Proto se, i v rámci životního jubilea, v hlavě sportovního manažera Ladislava Mináře zrodila myšlenka spojit dvě slávy v jednu. Jinak řečeno: šéf moravského celku chtěl Kovářovi dopřát kulatý třístý duel, díky kterému by se dostal do Klubu legend, a zároveň mu s fanoušky na tribunách popřát k narozeninám.

Připomeňme, že Sigma je s patnácti body třetí, což Mináře vedlo v úterý k tomu, aby tento plán sdělil kouči Václavu Jílkovi. Příští sobotu přijedou trápící se České Budějovice, Kovář měl proti nim nastoupit v závěru alespoň na minutu. A bylo by.

„Kdyby mě povolali, jsem připravený,“ směje se čerstvý padesátník, jenž stále hrává za Hněvotín v 1. B třídě a na Andrově stadionu trénuje mladší dorost U16.

Jenže tohle nebyla legrace ani nadsázka. Minář chtěl opravdu myšlenku s třístým startem zrealizovat, tak trochu po vzoru Bohemians a herce Ivana Trojana či filmové postavy Julia Lavického na Vyšehradě. Dokonce se už řešilo, jak celou věc v příštím týdnu marketingově propagovat.

„Zaokrouhlit počet startů na tři sta mě samozřejmě láká a občas se o tom v klubu bavíme. Je mi ale jasné, že k tomu musí být vhodná příležitost. Určitě nebudu na nikoho tlačit. Já se pořád udržuju a herní vytížení mám, dokonce jsem za Hněvotín vstřelil gól,“ připomíná Kovář ve srandě, který by se tak mohl stát nejstarším hráčem v historii nejvyšší soutěže.

Akce se ale úplně nesetkala s pochopením a podporou v realizačním týmu, což je pochopitelné. Přece jen jde o nejvyšší soutěž, a i když se momentálně Olomouci daří, nemusí to takhle dobře jít pořád. Stačí něco podcenit a štěstěna vás opustí. A ještě jedna věc – vysvětlujte členům širšího kádru, že se nevlezou na lavičku a tudíž nebudou mít nárok na prémie kvůli oslavě narozenin někdejšího fotbalisty...

„Myšlenka je to velmi lákavá. V rámci různého hecování a pošťuchování s Michalem Kovářem se v různých debatách rozvíjí do velkého rozměru. Nedovedu si ale představit, že by v tuto chvíli trenér byl ochotný zrealizovat to v aktuálně rozehrané soutěži a já ho do toho ještě tlačil,“ bere zpátečku a trochu mlží Minář, přitom ještě před pár dny se v městské části Hejčín neřešilo nic jiného a sám funkcionář chtěl u veřejnosti nahnat plusové body.

„Jak se říká: nikdy neříkej nikdy. V tuto chvíli se však plně koncentrujeme na nadcházející ligové a pohárové zápasy. Pokud bude vhodná příležitost, možná se k tomu vrátíme. Jsem přesvědčený, že by se to velké spoustě fanoušků líbilo a že by to Michalovi přáli. V tuto chvíli to ale není na stole,“ utíná debatu.

Žádné překvapení tak na Dynamo příští týden nečeká. Za redakci přejeme nejmladšímu liberu v Evropě všechno nejlepší.