Koller (50) o TV soutěžích, zábavách ve Lhotě i receptu na zdraví: Nežrat večer!

Na hřišti byl vždy v centru pozornosti, zásluhou nepřehlédnutelné postavy a kupy gólů. Ovšem mimo trávník měl rád klid.

Nyní je všechno jinak.

Má na kontě autobiografickou knihu, natočil film, v televizních studiích se zhostil role fotbalového experta a nyní se chystá objíždět republiku s motivačními lekcemi.

Jan Koller se už před abrahámovinami otevřel světu. Ale k tomu se teprve dostaneme.

Co jste si myslel o padesátnících, když vám bylo dvacet?

„Že jsou hrozně starý. Tenkrát jsem hrál za Smetanovu Lhotu, měli jsme v týmu kluky, kterým bylo pětatřicet, šestatřicet a přišli mi strašně starý. A padesát, to už úplně! Ale to byla starší doba. Teď je vidět, že se to posouvá. Dneska jsou padesátiletý ještě pořád mladý a aktivní. Ve Smetanově Lhotě je dneska půlka mužstva padesátiletá a víc. To dřív za komunismu nebylo vůbec možné.“

Je to tím, že lidi se nyní víc udržují v kondici?

„Je to i zdravějším životním stylem. Dneska je v každé reklamě, ať lidi žijí zdravě, což dřív nebylo. Je víc aktivit, pohybu. Také možnosti léčby šly dopředu. Takže se dá udržet v pokročilejším věku v kondici.“

Vy jste toho příkladem.

„Já se udržuju sportem, to je moje celoživotní droga. Když chci, můžu sportovat každý den od rána do večera.“

Jaké sporty provozujete?

„Asi nejvíc teď dělám hokej. Chodíme ho hrát s bývalými fotbalisty třikrát týdně. Pak hraju padel, což je něco mezi squashem a tenisem. Chytám ve florbalu a teď mi začne jarní sezona ve fotbale. Hraju okresní přebor za Smetanovu Lhotu, v Praze superveteránskou Hanspaulku (malý fotbal), do toho exhibiční zápasy s Realem Top Praha nebo za starou gardu Borussie Dortmund a pražské Sparty. A v létě kolo.“

Takže – kde je míč, tam je Koller.

„Mimo golfu, ten mě nechytil.“

Kniha KOLLER: Byl to víc než sen • Foto Sport

Co volejbal a basketbal? O nich jste nemluvil.

„Volejbal bych si někdy zahrál, ale basket? Ten vůbec! To je jediný sport, na který mě nebaví ani koukat, ani ho hrát. Vzhledem k mojí výšce je to trochu paradoxní, ale nikdy mě neoslovil.“

Lásku ke sportu máte nejspíš odmalička.

„Jo. Na vesnici nebylo za komunismu co jiného dělat, tak jsme sportovali. Všichni, celá vesnice. Měli jsme nohejbalový i tenisový kurt, v polorozpadlé škole byl pingpongovej stůl. V létě jsme hráli fotbal, v zimě hokej. Furt jsme sportovali.“

Nyní v tom pokračujete. Kolik sportovních jednotek zvládnete za týden?

(vytahuje mobil a čte z kalendáře) „Pondělí padel, zítra taky, ve středu