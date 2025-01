Další uchazeč? Kandidaturu na šéfa českého fotbalu zvažuje bývalý boss NSA

Na pět mužů by se mohl rozrůst okruh uchazečů o pozici předsedy fotbalové asociace. Nejprve cíl obhájit nejvyšší post oznámil Petr Fousek, vzápětí se k němu přidal ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta. Úmysl jít do boje poté potvrdil Rudolf Blažek z třetiligového Motorletu a do konce ledna by měl vystoupit oficiálně i s programem. Ten už mezitím na různé fotbalové adresy rozeslal čtvrtý známý adept, majitel prvoligového klubu z Mladé Boleslavi David Trunda. Nově se v zákulisí hovoří také o Filipu Neusserovi. „Jasno bych chtěl mít nejpozději do měsíce,“ řekl na přímý dotaz serveru iSport.cz.