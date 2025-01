Nebudu ničí loutkou, ujišťuje Trunda. Šmicer a spol. na Strahov, co Tvrdík?

Jde na to jinak, než je ve fotbale běžné. Nenápadně, bez velkých slov i gest, pro mnohé nemá oslňující charisma. Přesto David Trunda (48) během půl roku vystoupil z lehkého stínu a pustil se do zajímavého dobrodružství. Nejprve koupil většinový balík akcií v mladoboleslavském klubu, v němž spustil revoluci. A nyní dokonce vyhlásil kandidaturu na šéfa celého českého fotbalu. „Nebyl bych ničí loutkou, chci ho sjednotit,“ odráží námitky, že by zastával zájmy mocných bossů z první ligy. Ve velkém rozhovoru pro iSport.cz mluví o vzájemných vztazích nebo svém zájmu přitáhnout na asociaci (zpět) velká jména jako Vladimír Šmicer nebo třeba Karel Poborský.

V zákulisí zase začíná být pořádně rušno. Vždyť zanedlouho, už 29. května, půjde na valné hromadě fotbalové asociace o nejvyšší pozice. Na úplném vrcholu by znovu rád zapíchl vlajku stávající předseda Petr Fousek, se svou šturmují Tomáš Bárta, Rudolf Blažek a nově právě Trunda, čímž leckoho překvapil...

Pro hodně lidí můžete být navzdory dlouholetému působení ve fotbale i dalších sportech nevýrazný. Kde se ve vás bere ta sebedůvěra, že chcete být předsedou FAČR?

„Žene mě dopředu snaha měnit věci, které jsou zaběhlé i desítky let. Spousta se toho u nás dělá dobře, ale hodně se také dá dělat jinak. A moc mě baví vytvářet nové modely vedení sportovních organizací. Věřím, že i ve fotbale jde přijít nejen s klubovým projektem, ale i takovým, který má přesah k asociaci.“

Dobře, ale proč jste přesvědčen o tom, že na tak exponovanou funkci máte?

„Mám zkušenosti s vedením klubu ve Švédsku, kde jsem šest let působil, hokejové Komety, fotbalové Slavie, Mladé Boleslavi nebo tenisové Sparty. Pokud chcete něco zásadně změnit a podílet se na rozvoji celého prostředí, je to možné v nejvyšších manažerských pozicích. To znamená vlastnit klub nebo se stát třeba právě předsedou fotbalové asociace, abyste mohl největší měrou prosadit své myšlenky. Říkám si, že by mohl být zájem využít mé zkušenosti i schopnost postavit organizaci na trochu jiných principech a obklopit se poněkud odlišnými lidmi, než je zvykem.“

Jakou roli ve vaší kandidatuře hraje ego?

„Není to nějaká egoistická sebeprezentace. Chtěl bych přispět k rozvoji největšího sportovního odvětví, vidím enormní potenciál především v členské základně a nejvíc na úrovni menších klubů, protože ty profesionální se o sebe většinou dovedou postarat a fungují dobře, a ve výkonnostním fotbalu. Tomu se dá strašně moc pomoci. Nejde jen o mě – člověk se musí obklopit lidmi, kteří jsou v daném oboru profíci. Mám připravený tým, díky němuž by asociace fungovala trošku jinak než v předchozích letech. Hlavně bych ale chtěl sjednotit celé fotbalové hnutí. Jenom společným úsilím přitáhneme nové partnery a získáme znovu důvěru k celému prostředí. Fotbal je týmový sport a takové musí být i vedení FAČR, nemůže to být jen one man show. Byť role šéfa je samozřejmě důležitá.“

Na druhé straně zrovna ve fotbale zaujmou silní, razantněji vystupující lídři. Necítíte to jako svůj handicap?

„Není mi vlastní mít řízení klubu založené na sebeprezentaci a egu, protože člověk sám nic nedokáže. Naproti tomu jsem schopen udělat důležitá strategická rozhodnutí. Určitě je mé chování odlišné od toho, kterým se prezentují někteří lidé podílející se na vedení českých sportovních svazů, kde to většinou one man show byla. Můj přístup, motivace i zájem jsou úplně jiné, a to by třeba mohlo zajímat všechny kluby, nejen profesionální, ale i ty nejmenší na vesnicích, o které se nikdo nezajímá.“

Proč byste měl být lepším kandidátem než tři další, kteří se zatím také přihlásili?

„To určitě nechám na posouzení jiným. Všichni tři kandidáti jsou úplně odlišní, já bych chtěl být alternativou. Zásadní pro mě je, aby fotbalové prostředí táhlo za jeden provaz. Rád bych tomu přispěl svým stylem komunikace, skromností, pracovitostí, tím, že získám důvěru. Důležité je pro mě i věřit v to, že co se řekne, bude platit. To je zásadní věc, která v českém fotbale nefunguje. Na něčem se dohodnete – a za deset minut je to úplně jinak...