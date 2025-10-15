Pelta je venku z vězení! Nejvyšší soud přerušil výkon trestu, chce rozhodnout o dovolání
Nejvyšší soud (NS) přerušil bývalému předsedovi Fotbalové asociace ČR Miroslavu Peltovi výkon trestu vězení. Má si odpykat 5,5 roku za zmanipulování sportovních dotací. V pátek odpoledne nastoupil do liberecké věznice, nyní se znovu dostane na svobodu. Už dříve soud přerušil výkon trestu bývalé náměstkyni ministryně školství Simoně Kratochvílové, která si ve stejné kauze vyslechla šestiletý trest. Výsledek středečního neveřejného zasedání ČTK řekla mluvčí NS Gabriela Tomíčková.
Přerušením trestu reagoval NS na složitou procesní situaci. Zatím totiž nevyřídil dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v téže kauze. Střížovo dovolání směřuje proti rozhodnutí, které předcházelo verdiktu, na jehož základě zamířili Kratochvílová a Pelta do vězení. Pokud by NS dovolání vyhověl, vedlo by to i ke zrušení následných rozhodnutí, a to včetně rozsudku, na jehož základě se oba dostali za mříže.
Peltovou situací se ve středu soud zabýval bez veřejného jednání. „Tímto rozhodnutím NS přerušuje výkon trestu uloženého obviněnému do doby, než bude rozhodnuto o podaném dovolání nejvyššího státního zástupce, které bude v uvedené věci dále projednáváno,“ uvedla Tomíčková.
Stříž dovolání podal už před rokem k Městskému soudu v Praze, nicméně k NS doputovalo spolu se spisem teprve nedávno. Celkem bude NS rozhodovat o čtyřech dovoláních. K podnětům Stříže, Kratochvílové a Pelty přibylo tento týden dovolání současné nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové, plyne z informací, které ve středu ČTK poskytla mluvčí městského soudu Barbora Walker.
Pelta s tehdejší náměstkyní ministerstva školství Kratochvílovou podle pravomocného rozsudku v roce 2017 ovlivnili přidělení ministerských peněz 18 konkrétním žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Pelta podle vyšetřování předložil Kratochvílové seznam žádostí, které preferoval. Pelta i Kratochvílová vinu od počátku odmítají.