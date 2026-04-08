Rumunsko se vyrovnává se smrtí reprezentačního trenéra (†80): Odešel učitel a vizionář

Ve věku 80 let zemřel rumunský fotbalový trenér Mircea Lucescu
Ve věku 80 let zemřel rumunský fotbalový trenér Mircea LucescuZdroj: Profimedia.cz
Trenér Mircea Lucescu vedl v Šachtaru Doněck také Čechy Jana Laštůvku a Tomáše Hübchmana
Ve věku 80 let zemřel rumunský fotbalový trenér Mircea Lucescu. Bývalý kouč Interu Milán nebo Šachtaru Doněck byl od pátku po infarktu v nemocnici. Informoval o tom národní svaz. Smutná zpráva zasáhla celou zemi.

Rumunští fanoušci se dnes na Národním stadionu v Bukurešti můžou rozloučit se zesnulým trenérem Mirceou Lucescem.

Ve čtvrtek budou následovat další pietní akce a v pátek bude Lucescu s vojenskými poctami uložen do rodinné hrobky na hřbitově Bellu. Víkendovým fotbalovým zápasům v Rumunsku bude také předcházet minuta ticha. Informoval o tom tamní svaz.

„Odešel člověk, který byl a navždy zůstane naprostou legendou. Náš fotbal ztratil nejen skvělého stratéga, ale také učitele a vizionáře, který vynesl národní barvy na nejvyšší místa úspěchu,“ uvedla federace.

Lucescu před necelými dvěma týdny ještě vedl reprezentaci v semifinále play off o mistrovství světa. Rumunsko prohrálo 0:1 s Tureckem a Lucescu se stal nejstarším koučem, který kdy vedl reprezentační tým.

Uživatel_5885284

To je mi líto. Velice uznávaný trenér.
Čtyři dny poté však zkolaboval před tréninkem, odstoupil z funkce a od té doby byl v nemocnici. Před plánovaným propuštěním do domácího ošetřování prodělal minulý týden v pátek infarkt a jeho zdravotní stav se výrazně zhoršil.

Osm titulů se Šachtarem

Lucescu, kterému lékaři už dříve letos doporučili kvůli zdravotním potížím ukončení kariéry, vedl Rumunsko od předloňského srpna. U národního týmu před tím působil také v letech 1981 až 1986 a v roce 1984 ho dovedl k první účasti na mistrovství Evropy.

Na klubové scéně získal Lucescu osm titulů s Šachtarem Doněck, s nímž navíc triumfoval i v Poháru UEFA. V ukrajinském klubu vedl také české hráče Tomáše Hübschmana a Jana Laštůvku. Další tituly přidal s bukurešťským Rapidem i Dinamem, Galatasarayem, Besiktasem Istanbul a Dynamem Kyjev.

Lucescu během trenérské kariéry vedl také Inter Milán, Zenit Petrohrad nebo tureckou reprezentaci. Jako hráč získal sedm titulů s Dinamem Bukurešť a zahrál si i za reprezentaci.

