SPARTAFEST 2026: Letná ožije oslavou sportu a spojením legend a české hudební špičky

SPARTAFEST 2026: Největší oslava sportu a hudby v srdci Prahy propojí generaceZdroj: Spartafest
Spartafest je oslavou hudby a sportu.
Pražská Letenská pláň se ve dnech 22. a 23. května 2026 promění v centrum sportu a zábavy. Festival SPARTAFEST představuje na české scéně unikátní koncept, který v sobě kloubí dynamiku více než jedenácti sportovních odvětví s energií předních domácích hudebních interpretů. Akce, konaná pod záštitou Národní sportovní agentury, není určena zdaleka jen příznivcům Sparty, ale otevírá své brány široké veřejnosti, rodinám s dětmi i všem milovníkům živých eventů, kteří chtějí zažít neopakovatelnou atmosféru v srdci metropole. Vstupenky můžete zakoupit ZDE>>>

Srdcem festivalu bude 11 interaktivních sportovních zón, kde si návštěvníci všech věkových kategorií mohou vyzkoušet své dovednosti. Hokejoví fanoušci se mohou těšit na kluziště pro formát 3 na 3, zatímco fotbalová sekce pod vedením legendárního Michala Horňáka nabídne hřiště i střelecké aktivity.

Prostor dostane také basketbal, stolní tenis s deseti stoly nebo florbal a kanoistika. Jednotlivé zóny fungují na principu otevřeného přístupu nebo registrace na místě, což umožňuje každému stát se na chvíli aktivním sportovcem.

Jedním z největších lákadel je účast více než 30 sportovních osobností, které se zapsaly do historie českého sportu. Mezi potvrzenými jmény nechybí fotbalové ikony jako Jan Berger a Bořek Dočkal, hokejový veterán Jiří Zelenka nebo paralympionik Jiří Ježek.

Legend Pass pro garantované setkání s idoly

Pro ty, kteří si chtějí zajistit garantované setkání se svými idoly, připravili organizátoři takzvaný „Legend Pass“. Tento průkaz za symbolický poplatek nabízí přednostní přístup k autogramiádám a pamětní podpisovou knihu, zatímco standardní autogramiády zůstávají pro všechny návštěvníky zdarma.

Hudební dramaturgie festivalu je sestavena tak, aby propojila generace a nabídla to nejlepší z české scény. Na hlavních pódiích se vystřídají stálice jako Chinaski, Tomáš Klus či Walda Gang s idoly mladší generace, mezi něž patří Adam Mišík, Simon Opp, Robin Zoot nebo Rohony. Program doplní stage Hitrádio City, která se stane centrem diskusí, moderovaných rozhovorů se sportovci a dalšího doprovodného obsahu, jenž prohloubí fanouškovský zážitek.

Organizátoři nezapomínají ani na nejmenší návštěvníky, pro které je připraven speciální projekt SPORTIMÁČEK. Tato interaktivní zóna je zaměřena na děti ve věku od 3 do 8 let a klade si za cíl hravou formou rozvíjet jejich základní pohybové dovednosti.

Projekt má navíc širší přesah skrze online platformu, která poskytuje odborné rady rodičům i pedagogům v oblasti zdravého životního stylu a psychomotorického vývoje dětí, čímž vytváří funkční most mezi školou a domovem.

Přípravy na SPARTAFEST vrcholí také spuštěním prodeje oficiální kolekce merche na e-shopu festivalu. Limitované edice oblečení a doplňků v sobě spojují sportovní estetiku s moderním designem, což fanouškům umožňuje naladit se na festivalovou vlnu s předstihem. Vstupenky na tuto dvoudenní oslavu emocí, která slibuje být víc než jen obyčejným festivalem, jsou již v prodeji na oficiálních webových stránkách akce.

SPARTAFEST: co potřebujete vědět

  • Termín konání: 22.–23. května 2026.

  • Lokalita: Letenská pláň, Praha.

  • Sportovní vyžití: 11 sportů (hokej, fotbal, basketbal, stolní tenis, florbal, ragby a další) v interaktivních zónách.

  • Osobnosti: Účast více než 30 legend (např. Jan Berger, Bořek Dočkal, Jiří Zelenka, Jiří Ježek, Milan Orlowski).

  • Hudební program: Chinaski, Tomáš Klus, Adam Mišík, Slza, Robin Zoot, Rohony, Walda Gang a další.

  • Speciální vstupné: „Legend Pass“ za 300 Kč/den (přednostní autogramiády + podpisová kniha); běžné autogramiády zdarma.

  • Pro děti: Zóna SPORTIMÁČEK pro děti od 3 do 8 let.

  • Záštita a licence: Pořádáno pod záštitou Národní sportovní agentury s licencí od AC Sparta Praha.

  • Web a vstupenky:www.spartafest.cz.

