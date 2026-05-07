Vikings Brno získali postup do semifinále, rozhodl gól dvě minuty před koncem
Po úvodní vysoké výhře 11:3 v Mostě jen sotva hráči L&B reality Vikings Brno tušili, jak nervydrásající bitva je čeká v domácí odvetě čtvrtfinále Superligy malého fotbalu. Jihomoravané až dvě minuty před koncem vstřelili vyrovnávací branku na 2:2, která jim zajistila postup mezi nejlepší čtveřici play-off.
Oba týmy každopádně předvedly dost odlišný výkon v porovnání s prvním duelem. „Bylo to jinačí než první zápas. Tam jsme hráli výborně, ale doma to byl úplný opak. Nevím, jestli nás svazovalo domácí prostředí, nebo strach to zvládnout. Most podal velmi dobrý výkon oproti tomu, kdy jsme hráli u něj. Chtěli jsme doma určitě uspět, bohužel se nám zápas úplně nepovedl. Naštěstí ke konci jsme urvali aspoň remízu, v prodloužení, nebo v penaltovém rozstřelu se mohlo stát cokoli,“ oddechl si brněnský útočník Dominik Havlín.
V play-off Superligy malého fotbalu rozhodují získané body, takže i přes vysokou porážku měl Most v odvetě šanci na postup. Pokud by ji zvládl vítězně, šlo by se do prodloužení, či pokutových kopů. „Máme v týmu Kubu Poláka, který nám strašně moc pomohl. Hraje malý fotbal delší dobu a brněnské kluky zná z reprezentace. Řekl nám, že neumí moc hrát do uzavřené obrany, takže je máme držet na středu hřiště a nepouštět je dál, ať zbytečně nepresujeme a držíme se vzadu. Když padne gól, máme zachovat klid a zkusit dovést utkání do prodloužení. Bohužel se nám to nepovedlo,“ popsal taktiku mostecký obránce Jiří Baran.
Tentokrát se ovšem posunul dopředu, mosteckou defenzivu drželi zkušení reprezentanti, Danielové Kasal s Klímou. „Hodně nám pomohli. Vědí, jak na ně hrát, řvali na nás, jak se máme posouvat. Kdybychom takhle hráli doma, mohlo to být stokrát lepší,“ litoval Baran.
Klíma poslal Most do vedení už ve 22. minutě, Vikingové srovnali až ve 38. minutě po brance Havlína. Šest minut před koncem vrátil Severočechům vedení Baran. Brno se pak vehementně snažilo o vyrovnání a dočkalo se až dvě minuty před koncem, když po individuální akci skóroval reprezentační brankář Dominik Kunický. „Konec byl trochu nervóznější, chtěli jsme to za každou cenu urvat a nejít do prodloužení. V závěru jsme hráli s Dominikem Kunickým power play a snažili se utkání dovést aspoň k remíze, která nás posunula do semifinále,“ líčil Havlín.
Ve vypjatém závěru už pracovaly také emoce. „Domácí byli vzteklí, rozhodčí některé situace na obě strany úplně zbytečně nechával, což vyústilo v hádky,“ řekl Baran. „Při gólu měl Kuňa docela štěstí. Celou dobu jsme bránili dobře, ale tam jsme k němu měli přistoupit dřív. Nepodařilo se, je to škoda, odehráli jsme však lepší zápas než v Mostě,“ pronesl mostecký obránce.
Baran má za sebou první superligovou sezonu, v devíti zápasech si připsal pět branek a jednu asistenci. „Je to něco jiného než fotbal. Dostal mě k tomu Kuba Polák, hrajeme spolu v Bílině. Čtyři góly ve skupině a jeden ve čtvrtfinále, na první sezonu to není tak hrozné,“ pousmál se. „Doufám, že budeme v tomto složení pokračovat,“ přál si Baran.
Vikingové se v semifinále chystají na Partyzan Příbram, jemuž před rokem v Superfinále podlehli 2:4. „Minulý rok jsem proti Příbrami nehrál, ale co jsem slyšel od kluků, bude to jiný zápas. Musíme se připravit ještě daleko líp než na Most. Určitě chceme Příbrami oplatit loňský rok. Náš jediný cíl je dovézt pohár zpět do Brna,“ burcoval Havlín.
L&B reality Vikings Brno – Most 2:2 (0:1)
Branky a nahrávky: 39. Havlín (Macko), 58. Kunický – 22. Klíma (Iljazi), 54. Baran.
Rozhodčí: Terber – Bašný.
ŽK: Doubravský, Havlín – Klíma.
První zápas: 11:3, postupuje Brno.
L&B reality Vikings Brno: Dominik Kunický (Tom Fiala) – David Cupák, Stanislav Lerch, Dominik Havlín, Tomáš Jelínek, Tomáš Pospiš, Bohumír Doubravský (C), David Macko, Jakub Dobšíček, Dominik Šmerda, Ondřej Paděra, David Presl.
Most: Václav Šlégr – Esat Iljazi, Daniel Klíma, Tomáš Zetka, Miroslav Kalbáč, Jakub Polák (C), Jakub Zaspal, Daniel Kasal, Antonín Harzer, Pavel Exner, Jiří Baran.