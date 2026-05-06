Malý fotbal: obhájce titulu postoupil do semifinále. Příbram opět vyřadila Olomouc
Jejich souboj v lecčems připomněl loňské semifinále, ve kterém se také potkaly Partyzan Příbram a Olomouc Mighty Ducks. Rozdíl najdeme v tom, že tentokrát se střetly oba týmy už ve čtvrtfinále a drama nedospělo až do prodloužení. Po výhře 4:2 na Hané si Příbram pohlídala domácí odvetu, zvítězila 2:1 a postoupila mezi nejlepší čtyři týmy Superligy malého fotbalu.
Obhájce titulu z minulé sezony proklouzl do semifinále už počtvrté za sebou. „Proti Olomouci je to vždycky strašně těžké, známe se dobře už z minulého roku. Oni vědí, jak hrajeme, my víme, jak hrají oni. Utkání bylo fyzicky náročné, potom ještě začala trochu bouřka, takže terén nebyl úplně dokonalý, ale poradili jsme si s tím dobře a jdeme dál,“ usmíval se příbramský obránce Ondřej Drašnar.
Soupeř měl náročný úkol: smazat na půdě favorita dvougólovou ztrátu z prvního utkání. „Řekli jsme si, že se nikam nebudeme hrnout. Neměli jsme tady úplně to nejsilnější, sestava byla osekaná, navíc někdy v páté minutě se nám zranil jeden ze záložníků, což určitě ovlivnilo vývoj utkání,“ povídal olomoucký zadák Václav Látal.
Minutu po přestávce poslal Příbram do vedení Filip Šrajn, hned vzápětí srovnal právě Látal. „Hráli jsme, co jsme chtěli, bohužel je to prostě fotbal. Příbram si to zkušeně pohlídala, ještě dala na závěr utkání pojišťovací gól a už to bylo vyřešené,“ líčil Látal.
V poslední minutě rozhodl o výhře domácích střelou přes celé hřiště brankář Ondřej Beran. Ani dlouho neměnný remízový výsledek však nevyvolával v hráčích Partyzanu obavy. „Myslím, že jsme si věřili, máme tohle docela nacvičené, jak spolu hrajeme dlouho. Oni potřebovali gól dát, nám tenhle výsledek stačil, nakonec ještě Ondra Beran dal z odkopu do prázdné. Blokovali jsme, kluci skákali strašně statečně do střel, takže odbojované utkání úplně na krev a mám z toho velkou radost,“ povídal příbramský kapitán Drašnar.
Mocní kačeři si uvědomili, že základ vyřazení nastal už v prvním utkání. „Nevyšel nám domácí zápas. Bohužel jsem na něm nebyl, ale když jsem ho sledoval, byl hodně smolný. Kdybychom uhráli aspoň remízu, tak bychom odvetu minimálně do prodloužení dotáhli, to bychom si pohlídali líp. Bohužel takový je fotbal, tam jsme si dali dva vyloženě regulérní vlastňáky. Mohli jsme v klidu vyhrát, místo toho jsme sem jeli s patrnou nevýhodou,“ uznal olomoucký obránce.
Hanáci tak ani v letošním ročníku nepronikli do boje o titul. „Každý rok máme cíl stejný, chceme to dotáhnout do finále a pokusit se vyhrát. Letos jsme tým trošku obměnili a myslím si, že kvalitně. Máme tam nové kluky, sedlo si to a vytvořili jsme super základ pro příští rok,“ vyhlíží další sezonu Látal.
To Příbram už se chystá na semifinálového soupeře, kterým jsou Vikings Brno. Právě Jihomoravany zdolal Partyzan v loňském Superfinále 4:2. „V Brně to bude strašně těžké, ale v téhle fázi pavouka už je to těžké s každým. Nevyberete si a my už si vůbec nevybíráme, nám je to jedno. Pojedeme ve stejné sestavě do Brna, nebo do Plzně. Sejdeme se a jdeme prostě vyhrát,“ prohlásil Drašnar.
Partyzan Příbram – Olomouc Mighty Ducks 2:1 (0:0)
Branky a nahrávky: 31. Šrajn (Drašnar), 60. Beran – 31. Látal (Barták).
Rozhodčí: Janšta – Hejma. ŽK: Drašnar – Škoda.
První zápas: 4:2, postoupila Příbram.
Partyzan Příbram: Ondřej Beran (Filip Dřevojan) – Matěj Bálek, Jiří Bambousek, Lukáš Kilián, Matěj Vohradský, Vít Pospíšil, Filip Šrajn, Patrik Junek, Jiří Mezera, Petr Holakovský, Ondřej Drašnar (C).
Olomouc Mighty Ducks: Viktor Bůžek – Lukáš Grulich, Václav Látal, Jan Barták, Jakub Můčka, Jan Šuba, Ladislav Koutek, Adam Novotný (C), Martin Škoda.