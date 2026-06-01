Spartu prohnaly na Planeo Cupu malé kluby. Byli u toho Gebre Selassie či Samec
Vítězem se sice stala favorizovaná Sparta, ale známé osobnosti sledovaly také velká překvapení. Na finálovém turnaji Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu v kategorii hráčů do devíti let brali stříbro mladí fotbalisté z Komořan, třetí skončily Okříšky. V Hlučíně byli také bývalí reprezentanti Petr Samec nebo Theodor Gebre Selassie.
O víkendu se podařilo to, co je největším kouzlem Planeo Cupu. Do společnosti sparťanského výběru se probojovaly také výrazně menší celky. Do Zlaté skupiny, ve které se soupeří o medailové pozice, se protlačily Komořany, Okříšky (oba stejně jako Pražané bez prohry), Vysoké Mýto nebo Přerov.
U Okříšek však nejde o náhodu. Před rokem se v kategorii hráčů do osmi let umístily za Spartou na druhém místě. Tentokrát rovněž bojovaly o nejvyšší příčky. Komořany jsou pak příkladem toho, jak se dají vychovávat mladí fotbalisté v obci, v níž žije 767 obyvatel.
„Kluky musí fotbal hlavně bavit, to je základ, a potom udělat ještě trošku víc než ostatní. Dnes mají samozřejmě lepší sportovní podmínky, já mám ještě pořád škváru v kolenou, takže se to vůbec nedá srovnávat,“ líčil Samec, bývalý útočník Chebu, Hradce Králové nebo Baníku Ostrava. „Ale co se týká mentálních podmínek, to znamená sociální sítě a podobně, tak to mají daleko těžší, aby se tomu ubránili a opravdu se fotbalu věnovali,“ pokračoval dnes 62letý muž.
Okříšky ukázaly velkou sílu už v základní skupině, ve které zaznamenaly výsledky 11:1, 6:0, 4:1 nebo 5:2. Akorát se Zbrojovkou vyhrály „pouze“ 4:3. Řádily také Komořany (11:0, 6:0, 6:1, 5:2 a 4:2). Oba týmy se tak vyrovnaly Spartě nejen bodově, ale i ve střelecké produktivitě.
Ve Zlaté skupině ani jeden z této trojice nesundal nohu z plynu. Sparta a Komořany zvládly celý víkend bez prohry. Letenští brali zlato, protože jejich největší soupeř remizoval 2:2 s Okříškami.
Čtvrtý se umístil liberecký Slovan, jehož výkony sledoval přímo na místě současný sportovní ředitel klubu. „Během jednoho měsíce je to náš už druhý finálový turnaj Planeo Cupu,“ prozradil Gebre Selassie. „Na prvním jsem byl se starším synem na U12 v Blšanech a teď to bylo pro nás z Liberce do Hlučína podstatně dál,“ líčil s úsměvem.
Dlouholetý obránce Werderu Brémy pochopitelně rozdává oběma synům cenné rady. „Spíš si je ale berou hodně od trenérů. Oba jsou rozdílní, ale potenciál v nich je. Řekl bych, že možná i větší, než byl u mě,“ zakončil Gebre Selassie.
Pohár mládeže FAČR Planeo Cup čeká už jen úplně závěrečný finálový turnaj. Opět se uskuteční v Hlučíně, kam se sjedou nejlepší týmy z celé republiky v kategorii U8.
Planeo Cup 2026
|kategorie U9 - konečné pořadí
|1. místo
|AC Sparta Praha
|19 bodů
|2.
|TJ Komořany
|17
|3.
|SK Huhtamaki Okříšky
|16
|4.
|FC Slovan Liberec
|12
|5.
|FC Zbrojovka Brno
|7
|6.
|1. SK Prostějov
|7
|7.
|SK Vysoké Mýto
|3
|8.
|1. FC Viktorie Přerov
|0
Nejlepší hráč: Antonín Lorenc (Lokomotiva Česká Lípa)
Nejlepší střelec: Štěpán Kotrba (Okříšky)
Nejlepší brankář: Jan Vik (Slavie Hradec Králové)
Finálové turnaje
|kategorie
|datum
|místo
|vítěz
|U13
|2.-3. května
|Blšany
|Sparta Praha
|U12
|9.-10. května
|Blšany
|Baník Ostrava
|U11
|16.-17. května
|Kuřim
|Sigma Olomouc
|U10
|23.-24. května
|Blšany
|Sparta Praha
|U9
|30.-31. května
|Hlučín
|Sparta Praha
|U8
|6.-7. června
|Hlučín