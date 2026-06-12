Smutná zpráva pro český fotbal. Zemřel trenér Petr „John“ Uličný (†76)
Po porážce s Koreou v prvním utkání na fotbalovém MS přišla ještě mnohem smutnější zpráva. Ve věku 76 let zemřel známý trenér a bouřlivák Petr Uličný, jenž ve své bohaté kariéře vedl řadu prvoligových klubů v čele s Baníkem Ostrava, Viktorií Plzeň, Sigmou Olomouc, Zbrojovkou Brno či Zlínem. V posledních letech života bojoval rodák z Uničova s vážnou nemocí, která ho paralyzovala fyzicky i duševně. Milovník zpěvu, zábavy, dobrého jídla a pití skonal údajně v pátek ráno v nemocnici.
Populární „John“, bývalý úspěšný hráč, je jednou z českých trenérských legend. V roce 2020 převzal Cenu města Olomouce v oblasti sportu. S manželkou Alenou vychovali syny Petra a Tomáše.
„Byl to můj nejoblíbenější kouč, který mě vedl,“ prohlásil Pavel
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„Byl lidský a měl samozřejmě i odbornou kvalitu. Se Zlínem jsme spolu postupovali do první ligy, já jako hráč a on v roli trenéra. Po dvou letech mě udělal kapitánem. Měl dvě tváře, Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Když přišel v poločase do kabiny, trošku jsme se ho i báli. Měl obrovský respekt a k tomu byl vtipný,“ zmínil Hoftych.
Uličného poslední pracovní štací byl Baník Ostrava v sezoně 2017/18, kde byl vedený jako poradce klubu. Trenérskou kariéru končil v Olomouci (2012), kterou přivedl v Plzni k vítězství v domácím poháru. Ve finále porazil se Sigmou pražskou Spartu 1:0. To byl jeho největší úspěch a jediná velká trofej. V nejvyšší soutěži odkoučoval 413 zápasů.
K úmrtí Uličného se vyjádřila i olomoucká Sigma: „Petr Uličný se nesmazatelně zapsal do více než stoleté historie Sigmy Olomouc. Výjimečných úspěchů dosáhl nejen jako hráč, ale také jako trenér. I po skončení aktivní kariéry zůstával součástí klubu a byl vždy vítaným hostem i přítelem.“
Reakce dorazila také od brněnské Zbrojovky: „Johne, děkujeme za všechno. Nikdy nezapomeneme “
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