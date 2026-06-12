Předplatné

Smutná zpráva pro český fotbal. Zemřel trenér Petr „John“ Uličný (†76)

Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný (†76)
Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný (†76)Zdroj: Koláž iSport.cz
Dvě trenérské veličiny Karel Brückner a Petr Uličný
Trenér Petr Uličný s manželkou a brankářem Martinem Vaniakem na vyhlášení ankety Zlatý míč ČR 2004
Zlínské choreo pro trenéra Petra Uličného
Petr Uličný jako vítěz domácího poháru s Olomoucí v roce 2012
Fotbalový trenér Petr Uličný
Petr Uličný jako vítěz domácího poháru s Olomoucí v roce 2012
Trenér Petr Uličný na ligovém galavečeru v roce 2019
18
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Fotbal
Vstoupit do diskuse (17)

Po porážce s Koreou v prvním utkání na fotbalovém MS přišla ještě mnohem smutnější zpráva. Ve věku 76 let zemřel známý trenér a bouřlivák Petr Uličný, jenž ve své bohaté kariéře vedl řadu prvoligových klubů v čele s Baníkem Ostrava, Viktorií Plzeň, Sigmou Olomouc, Zbrojovkou Brno či Zlínem. V posledních letech života bojoval rodák z Uničova s vážnou nemocí, která ho paralyzovala fyzicky i duševně. Milovník zpěvu, zábavy, dobrého jídla a pití skonal údajně v pátek ráno v nemocnici.

Populární „John“, bývalý úspěšný hráč, je jednou z českých trenérských legend. V roce 2020 převzal Cenu města Olomouce v oblasti sportu. S manželkou Alenou vychovali syny Petra a Tomáše.

„Byl to můj nejoblíbenější kouč, který mě vedl,“ prohlásil Pavel Hoftych, nynější sportovní manažer Zlína. Také on mnohokrát zažil Uličného „šméčka“, kterými dělal v šatně atmosféru.

Zapojte se do diskuze

Uživatel_5872078

John byl neskutečný srdcař. V Sigmě Olomouc byl za legendu když pro ni vyhrál poprvé národní pohár. Děkuji za to že jsem měl jsem tu čest s Johnem párkrát mluvit a vždycky mluvil o fotbale s velkým zápalem. Čest tvoji památce treňo.
Vstoupit do diskuze

„Byl lidský a měl samozřejmě i odbornou kvalitu. Se Zlínem jsme spolu postupovali do první ligy, já jako hráč a on v roli trenéra. Po dvou letech mě udělal kapitánem. Měl dvě tváře, Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Když přišel v poločase do kabiny, trošku jsme se ho i báli. Měl obrovský respekt a k tomu byl vtipný,“ zmínil Hoftych.

Uličného poslední pracovní štací byl Baník Ostrava v sezoně 2017/18, kde byl vedený jako poradce klubu. Trenérskou kariéru končil v Olomouci (2012), kterou přivedl v Plzni k vítězství v domácím poháru. Ve finále porazil se Sigmou pražskou Spartu 1:0. To byl jeho největší úspěch a jediná velká trofej. V nejvyšší soutěži odkoučoval 413 zápasů.

K úmrtí Uličného se vyjádřila i olomoucká Sigma: „Petr Uličný se nesmazatelně zapsal do více než stoleté historie Sigmy Olomouc. Výjimečných úspěchů dosáhl nejen jako hráč, ale také jako trenér. I po skončení aktivní kariéry zůstával součástí klubu a byl vždy vítaným hostem i přítelem.“

Reakce dorazila také od brněnské Zbrojovky: „Johne, děkujeme za všechno. Nikdy nezapomeneme “

Vstoupit do diskuze (17)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů